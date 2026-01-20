В США из-за снегопада на трассе произошло ДТП с более чем 100 автомобилями, есть пострадавшие

CentralAsia (CA) - Масштабная дорожная авария произошла в понедельник, 19 января, в штате Мичиган: более 100 транспортных средств столкнулись или съехали с автомагистрали из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Associated Press.

По данным правоохранителей, есть многочисленные пострадавшие, однако смертельных случаев не зафиксировано.

Из-за массового скопления автомобилей полиция штата закрыла оба направления межштатной автомагистрали.

На месте работали спасательные службы, чтобы расчистить дорогу и эвакуировать более 30 грузовиков с полуприцепами.

Эта авария стала следствием мощного зимнего шторма, который охватил большие районы страны. Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение об опасных погодных условиях, включая очень низкие температуры и зимние бури, в нескольких штатах - от северной Миннесоты до Висконсина, Индианы, Огайо, Пенсильвании и Нью-Йорка.

Сильный снегопад и скользкие дороги уже привели к многочисленным ДТП в регионе, что ставит под угрозу безопасность водителей и замедляет движение на основных транспортных артериях.

Метеорологи предупреждают, что шторм продолжит движение на южный и восточный восток страны, и призывают водителей по возможности воздержаться от поездок.