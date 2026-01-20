Трамп пригрозил ввести 200%-е пошлины на французские вина из-за отказа Макрона присоединиться к Совету мира

- Азия и мир, экономика
- 14:48, 20 января 2026
- Просмотров: 544
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп пригрозил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону ввести 200%-ные пошлины на вино и шампанское из Франции.
Такое заявление американский президент сделал после того, как журналисты сообщили ему, что Макрон может отклонить предложение присоединиться к Совету мира по Газе, сообщает Bloomberg.
«Он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Я введу пошлины в 200% на его [французские] вина и шампанское, и он присоединится [к Совету мира]», — сказал Трамп журналистам.
Также Трамп опубликовал в своей соцсети личное сообщение от Макрона.
Французский президент пишет, что не понимает, что Трамп делает с Гренландией. И предлагает организовать несколько встреч и личный ужин в Давосе.
На эти встречи Макрон готов позвать Украину и РФ.
«Мой друг,
Мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией.
Давай попробуем сделать большие вещи:
1. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днём. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян - на полях.
2. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты вернёшься в США», - говорится в сообщении Макрона.
О том, что Макрон не собирается принимать приглашение Трампа присоединиться к Совету мира, сообщил 19 января Bloomberg, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, президент Франции считает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов сектора Газа, как предполагалось изначально. О решении Макрона также сообщало издание Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции.
О создании Совета мира Дональд Трамп объявил 16 января. В этот же день он представил его исполнительный комитет. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Согласно уставу организации, первоначально совет сосредоточится на урегулировании ситуации в секторе Газа, а затем перейдет к другим конфликтам.
Bloomberg писал, что администрация американского лидера просит страны, желающие получить постоянное место в Совете, внести не менее $1 млрд. При этом в проекте устава группы сказано, что первым председателем Совета будет сам Трамп. Он будет решать, кого принимать в организацию. Также президент США сможет одобрять или отклонять решения организации, которые будут приниматься большинством голосов.