Токаев предложил переименовать парламент Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, предложил переименовать парламент страны, передает Акорда.

Озвучивая ключевые предложения рабочей группы по парламентской реформе, глава государства предложил новое название парламента – «Курултай».

«Как исторический контекст, так и значение Курултая понятны и близки нашему народу», – считает президент.

Число мандатов в парламенте должно составлять 145. Срок полномочий нового парламента будет 5 лет. Депутаты будут избираться по пропорциональной системе, а в маслихаты регионов сохранится мажоритарная система.

В новом парламенте, по словам президента, может быть три председателя и не более восьми комитетов.

Токаев также предложил упразднить президентскую квоту и квоту Ассамблеи народа Казахстана, при этом сохранив квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

Также он предложил наделить будущий однопалатный парламент новыми полномочиями по кадровым назначениям.

«Согласно действующей Конституции, как вам известно, полномочия по формированию Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии равномерно распределены между Мажилисом, Сенатом и президентом. Теперь же предлагается, чтобы назначение всех членов этих важных государственных структур осуществлялось исключительно с согласия парламента. Предлагается также наделить депутатов высшего представительного органа страны полномочиями по избранию всех судей Верховного суда по представлению президента», - сказал глава государства.

Ранее в своём Послании народу Казахстана президент высказал предложение о создании «в обозримом будущем» однопалатного парламента и предложил вынести вопрос на референдум. Для выработки предложений по реформе в стране создали рабочую группу. Её возглавил государственный советник Ерлан Карин.

