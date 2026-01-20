Спустя 54 года человечество вновь отправляет миссию на Луну, полет запланирован на 6 февраля

CentralAsia (CA) - НАСА доставило на стартовую площадку ракету для первого за полвека полета людей к Луне.

Как сообщает «Би-би-си», 98-метровая Space Launch System почти 12 часов двигалась от сборочного цеха до площадки 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Огромную ракету везла специальная платформа-транспортер со скоростью чуть больше километра в час.

В ближайшие дни специалисты НАСА проведут окончательные проверки и репетицию заправки топливом. Самая ранняя возможная дата старта миссии Artemis II — 6 февраля, но есть также и запасные окна в конце февраля, марте и апреле. В рамках десятидневного полета четырех астронавтов отправят в путешествие вокруг Луны без посадки на ее поверхность.

Экипаж миссии — американцы Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен — наблюдали за перемещением ракеты на мысе Канаверал. Это будет первая пилотируемая лунная миссия после Apollo 17, которая совершила посадку на спутник Земли в декабре 1972 года. Астронавты проведут первые два дня на орбите Земли, а затем отправятся к Луне на расстояние около 400 тысяч километров.

Во время облета обратной стороны Луны экипаж посвятит три часа наблюдениям — будет изучать геологию и делать снимки, что поможет подготовиться к будущей посадке в районе южного полюса спутника. Миссия Artemis III с высадкой на Луну запланирована НАСА не раньше 2027 года, хотя, как пишет «Би-би-си» со ссылкой на экспертов, те считают 2028-й более реалистичной датой.

Ключевая деталь космического корабля «Орион», на котором будут лететь астронавты, была изготовлена ​​в Бремене, Германия. Европейский сервисный модуль, созданный Airbus в Германии, обеспечит корабль двигательной установкой, электроэнергией, кислородом и водой для астронавтов.

Глава команды управления миссией Джон Ханикатт подчеркнул:

«У меня одна задача — безопасное возвращение Рида, Виктора, Кристины и Джереми. Мы полетим, когда будем готовы. Безопасность экипажа — наш главный приоритет».

Отмечается, что несмотря на многолетние задержки программы, НАСА заявляет, что не пойдет на компромиссы в вопросах безопасности.