При досрочном уходе президента с поста выборы должны проводить в течение двух месяцев, – Токаев

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане при досрочном уходе президента с поста внеочередные выборы должны проводить в течение двух месяцев, сказал Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая в Кызылорде. 

Глава государства отметил, что профессиональные юристы высказали своё мнение относительно текста Конституции и обратили внимание на необходимость уточнения некоторых её положений. В частности, возникло важное предложение по вопросу выборов президента в случае его невозможности выполнять обязанности из-за непредвиденных обстоятельств. 

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по действующей Конституции полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената. 

«Если у председателя сената нет возможности управлять государством, полномочия переходят к соответствующим должностным лицам в установленном порядке. В этом случае ключевым является понятие «оставшийся срок», который может составлять как шесть месяцев, так и шесть лет. Поэтому в случае досрочного ухода президента с должности необходимо, чтобы в основном законе была чётко прописана норма о проведении внеочередных выборов в течение двух месяцев», – сказал глава государства.

Президент пояснил, что это соответствует передовой международной практике. Любой глава государства должен приходить к власти через выборы, то есть законным образом. Это, как заверил Токаев, является непоколебимым принципом для него и данная норма должна оставаться неизменным принципом и для будущих президентов.

