Bloomberg: обнародован список 50 приглашённых в «Совет мира» Трампа

CentralAsia (CA) - Раскрыты 50 участников, которые были приглашены президентом США Дональдом Трампом в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Соответствующий список опубликовало издание Bloomberg.

Bloomberg публикует полный перечень стран:

Албания; Аргентина; Австралия; Австрия; Бахрейн; Беларусь; Бразилия; Канада; Кипр; Египет; Европейская комиссия; Финляндия; Франция; Германия; Греция; Венгрия; Индия; Индонезия; Ирландия; Израиль; Италия; Япония; Иордания; Казахстан; Марокко; Нидерланды; Новая Зеландия; Норвегия; Оман; Пакистан; Парагвай; Польша; Португалия; Катар; Румыния; Россия; Саудовская Аравия; Сингапур; Словения; Южная Корея; Испания; Швеция; Швейцария; Таиланд; Турция; Объединённые Арабские Эмираты; Великобритания; Украина; Узбекистан; Вьетнам.

Между тем в МИД КНР уже заявили, что Трамп пригласил Китай войти в Совет мира по Газе.

Также стало известно, что церемония подписания устава Совета мира состоится в четверг, 22 января 10:30 утра в Давосе.