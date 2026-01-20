экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Bloomberg: обнародован список 50 приглашённых в «Совет мира» Трампа

CentralAsia (CA) -  Раскрыты 50 участников, которые были приглашены президентом США Дональдом Трампом в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Соответствующий список опубликовало издание Bloomberg.

Bloomberg публикует полный перечень стран:

  1. Албания;
  2. Аргентина;
  3. Австралия;
  4. Австрия;
  5. Бахрейн;
  6. Беларусь;
  7. Бразилия;
  8. Канада;
  9. Кипр;
  10. Египет;
  11. Европейская комиссия;
  12. Финляндия;
  13. Франция;
  14. Германия;
  15. Греция;
  16. Венгрия;
  17. Индия;
  18. Индонезия;
  19. Ирландия;
  20. Израиль;
  21. Италия;
  22. Япония;
  23. Иордания;
  24. Казахстан;
  25. Марокко;
  26. Нидерланды;
  27. Новая Зеландия;
  28. Норвегия;
  29. Оман;
  30. Пакистан;
  31. Парагвай;
  32. Польша;
  33. Португалия;
  34. Катар;
  35. Румыния;
  36. Россия;
  37. Саудовская Аравия;
  38. Сингапур;
  39. Словения;
  40. Южная Корея;
  41. Испания;
  42. Швеция;
  43. Швейцария;
  44. Таиланд;
  45. Турция;
  46. Объединённые Арабские Эмираты;
  47. Великобритания;
  48. Украина;
  49. Узбекистан;
  50. Вьетнам.

Между тем в МИД КНР уже заявили, что Трамп пригласил Китай войти в Совет мира по Газе.

Также стало известно, что церемония подписания устава Совета мира состоится в четверг, 22 января 10:30 утра в Давосе.

