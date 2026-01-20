Bloomberg: обнародован список 50 приглашённых в «Совет мира» Трампа
- Азия и мир, политика
- 17:11, 20 января 2026
CentralAsia (CA) - Раскрыты 50 участников, которые были приглашены президентом США Дональдом Трампом в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Соответствующий список опубликовало издание Bloomberg.
Bloomberg публикует полный перечень стран:
- Албания;
- Аргентина;
- Австралия;
- Австрия;
- Бахрейн;
- Беларусь;
- Бразилия;
- Канада;
- Кипр;
- Египет;
- Европейская комиссия;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Венгрия;
- Индия;
- Индонезия;
- Ирландия;
- Израиль;
- Италия;
- Япония;
- Иордания;
- Казахстан;
- Марокко;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Оман;
- Пакистан;
- Парагвай;
- Польша;
- Португалия;
- Катар;
- Румыния;
- Россия;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Словения;
- Южная Корея;
- Испания;
- Швеция;
- Швейцария;
- Таиланд;
- Турция;
- Объединённые Арабские Эмираты;
- Великобритания;
- Украина;
- Узбекистан;
- Вьетнам.
Между тем в МИД КНР уже заявили, что Трамп пригласил Китай войти в Совет мира по Газе.
Также стало известно, что церемония подписания устава Совета мира состоится в четверг, 22 января 10:30 утра в Давосе.
