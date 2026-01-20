В Казахстане будет введена должность вице-президента

CentralAsia (KZ) - Во время заседания национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести должность вице-президента и закрепить ее в Конституции. Он будет назначаться президентом с согласия парламента.

«Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции», — сказал Токаев.

Он отметил, что назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий будет определять сам глава государства.

«Предполагается, что вице-президент по поручению президента будет представлять интересы Казахстана на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств, представлять интересы президента в парламенте, взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями, выполнять другие иные поручения президента», — пояснил Токаев.

В этой связи упразднению подлежат часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего парламента, а также должность государственного советника.

«Функционал структуры администрации президента и системы ее управления будут реформированы в соответствии с фактической необходимостью», – резюмировал Токаев.

