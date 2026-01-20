экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лавров опроверг слова Трампа о планах России захватить Гренландию
CentralAsia (CA) -  У России нет никаких планов по захвату Гренландии, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, передает «КоммерсантЪ».

«Не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов», — сказал Лавров. Он убежден, что американские власти на самом деле убеждены и в отсутствии аналогичных притязаний со стороны Китая.

Москва наблюдает за развитием этой «серьезной геополитической ситуации» вокруг датской автономии. Сергей Лавров полагает, что дискуссия по этой теме связана «с последствиями колониальной эпохи».

До 1953 года Гренландия была датской колонией. В 2009-м остров получил автономию с правом самоуправления, но остался частью королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении получить контроль над Гренландией. Свою позицию он обосновывал в том числе утверждениями о российских и китайских кораблях в этом районе. Вооруженные силы Дании опровергали заявления об угрозе со стороны Москвы или Пекина.

