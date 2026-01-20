Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал американских и европейских лидеров «жалкими» за то, что они не бросили вызов Трампу

Гэвин Ньюсом

CentralAsia (CA) - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью POLITICO и другим изданиям в Давосе назвал американских и европейских лидеров «жалкими» за то, что они не бросили вызов Дональду Трампу.

«Я больше не могу терпеть это соучастие людей, которые покоряются. Мне следовало бы принести кучу наколенников для всех мировых лидеров. Я имею в виду, раздавать короны, Нобелевские премии. Это просто жалко. И я надеюсь, люди понимают, насколько жалко они выглядят на мировой арене», — сказал Ньюсом .

«Трамп — это тираннозавр. Если ты с ним спариваешься, он тебя сожрет, и ты должен ему противостоять», — продолжил он, призывая европейцев «оставаться сильными и едиными».

Ньюсом добавил: «Я представляю самый не-трамповский штат в Америке. Он воюет с моим штатом. И он реагирует на силу, а не на слабость. Точка. На силу. Я не даю советов европейцам. Я американец, который следует своим принципам, и я думаю, что такой подход немного эффективнее, чем умиротворение, которое ни к чему не приводит»

Он уговаривал европейских лидеров после того, как Трамп в последние дни агрессивно усилил свои угрозы захватить Гренландию, объявив о введении 10-процентных пошлин на товары из восьми стран, которые выступили против продажи Гренландии США.

Главы правительств в Европе пытаются найти ответ, который бы успокоил ситуацию, в то время как Трамп усиливает свою собственную агрессивную риторику.

Президент США опубликовал ночью сообщение о том, что он поговорил с главой НАТО Марком Рютте, договорился о встрече в Давосе с ключевыми фигурами по вопросу Гренландии, а затем слил в сеть текстовое сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона, поделился картой Западного полушария, на которой Канада (и Венесуэла) обозначены как американские, и раскритиковал Великобританию за уступку военной базы в Индийском океане.

В другом сообщении, опубликованном Трампом в Truth Social, глава НАТО Марк Рютте написал ему: «Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы сегодня добились в Сирии, невероятно. Я использую свои встречи со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти путь вперед в вопросе Гренландии. С нетерпением жду встречи с вами. Ваш, Марк».

В понедельник Трамп заявил, что его больше не интересует «чисто» мир из-за того, что он не получил Нобелевскую премию мира. В итоге премия досталась лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, которая на прошлой неделе подарила свою медаль Трампу — хотя Нобелевский комитет впоследствии опубликовал заявление о том, что, хотя физическая награда может перейти из рук в руки, сама награда не подлежит передаче.

Ньюсом известен тем, что рассылает наколенники политикам, которые, по его словам, преклонились перед Трампом, и продает их на своем веб-сайте.