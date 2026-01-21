экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мужская сборная Монголии стала чемпионом первого чемпионата мира по хейболу. Фото

CentralAsia (MNG) -  

Первый чемпионат мира по хейболу триумфально завершился, оставив после себя незабываемые моменты и новых легенд за игровым столом. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В женских соревнованиях первое место заняла китайская команда, второе — бельгийская, а третье — филиппинская и тайская.

Тем временем в мужской категории первое место заняли монголы, второе — корейцы, а третье — китайцы и сингапурцы.

WPA и JOY продлили свое партнерство на период 2027-2030 годов, взяв на себя обязательство проводить еще больше турниров мирового класса на глобальной арене.

Это знаменательное событие не состоялось бы без самоотверженной работы представителей правительства, бильярдных федераций, спортсменов, судей, спонсоров и каждого человека, работавшего за кулисами.

