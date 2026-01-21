В Риме открылась выставка в честь 390-летия со дня рождения Чингизида Өндөр-Гэгээна Занабазара

CentralAsia (MNG) -

19 января в галерее Боргезе в Риме, Италия, открылась выставка «От Монголии до мира барокко» (Della Mongolia al Barocco Globale), посвященная 390-летию со дня рождения чингизида Өндөр-Гэгээна Занабазара. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Выставку открыли посол Монголии в Италии Нарантунгалаг Цэрэндорж, директор Национального музея «Чингисхан» Чулуун Сампилдондов и директор Галереи Боргезе Франческа Каппеллетти.

Такие работы, как бронзовая отливка «Зеленой Тары» и бронзовая отливка «Өндөр-Гэгээна Занабазара», внесенные в список уникальных историко-культурных памятников Монголии, будут демонстрироваться на выставке в течение месяца, а затем будут представлены в Музее восточного искусства в Турине до 7 апреля на выставке «Zanabazar: Occhi delle Steppe».

В этот день стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Музеем «Чингисхана» и Итальянским институтом культурного наследия.

Занабазар Гомбодорж — чигизид, первый монгольский Богдо-гэгээн, правитель Халхи под сюзеренной властью империи Цин; выдающийся скульптор, основатель монгольской портретной живописи, изобретатель письма соёмбо.

Занабазар родился в 1635 году 25-го числа девятого лунного месяца (20 ноября) в местности Есөнзуйл (ныне аймак Өвөрхангай), в семье халхаского Тушээту-хана Гомбодоржа, принадлежащего к роду Борджигинов. Гэгэн-Сэцэн-хан Шолой, приехавший навестить родителей, «подарил» ему часть своего титула — «Гэгээн» (монг. светлый, святой, возвышенный) и высказал мнение, что из него смог бы выйти хороший лама.

Занабазар известен литыми скульптурными изображениями будд, бодхисаттв и деятелей буддизма. Скорее всего, впервые Занабазар познакомился с техникой литья скульптур во время своего пребывания в Лхасе в 1650 году, наблюдая за работой непальских скульпторов на строительстве дворца Поталы. Исследователями неоднократно отмечалось сходство работ Занабазара именно с непальской, а не тибетской скульптурной традицией.

Наиболее широко известны его Белая и Зелёная Тары, будда Ваджрадара. Женственность и чувственность в изображении Зелёной Тары, которая считается одной из лучших работ скульптора, роднит Занабазара со скульпторами европейского Возрождения; так, проф. Ринчен Бямба называл Занабазара «монгольским Микеланджело». Шедевры Өндөр-Гэгээна дважды подвергались опасности уничтожения и частично были повреждены. Первый раз это было во время джунгарского нашествия в Халху в конце XVII века, второй — в 30-е годы XX века во время чойбалсановских репрессий против духовенства.

Впоследствии специфический стиль Занабазара получил развитие в рамках т. н. «школы Занабазара».

