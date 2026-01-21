О чём поют современные молодёжные песни? Видео

История, которую никогда нельзя забывать и нельзя допускать её повторения! Это история ужасных репрессий, совершенных большевиками, которые утопили монголов в море крови и слез.

«Вышедший клип монгольского артиста ThunderZ на песню “Tengri: Gegeen” произвел фурор в Монголии. В этом клипе показан один из самых мрачных периодов в истории Монголии — «Большие репрессии»», — написало издание InsideMongolia.

Мрачные, тяжелые времена, когда монголы пережили наибольшее горе и страдания от рук большевиков... вот о чем эта песня...

🎥 В клипе рассказывается трагическая история любви между буддийским монахом и женщиной в то время, когда монахам было запрещено любить или создавать семьи. Их попытка побега заканчивается ужасом. Монаха захватывают и сжигают заживо. Трагично, что такова была суровая реальность Монголии в период с 1920 по 1990 год, когда государство превратилось в машину для убийств собственного народа.

🙅 Монголия: страна без смертной казни

Для понимания контекста следует отметить, что Монголия отменила смертную казнь в 2012 году, став страной, свободной от смертной казни, — это горький урок, усвоенный во время Большой репрессии. В условиях многолетнего советского влияния правительство проводило массовые аресты, казни и заключения в тюрьму предполагаемых «врагов государства», убив более 37 000 человек, включая монахов, политиков, военных и простых граждан, что стало ужасающей потерей для населения численностью всего 800 000 человек. Репрессии были особенно жестокими по отношению к буддийскому духовенству.

Было разрушено более 700 монастырей.

Более 17 000 монахов подверглись преследованиям.

Около 14 000 монахов были казнены.

В общей сложности пострадали 10.9% взрослого мужского населения Монголии и почти 5% всего населения страны.

👇 День памяти: Жертвы политических репрессий

С момента создания мемориала перед Национальным музеем Монголии в 1997 году 10 сентября отмечается как День памяти жертв политических репрессий. Этот день служит моментом национального осмысления, посвященным памяти тех, кто погиб в один из самых мрачных периодов истории Монголии, и выражению признательности семьям, которые продолжают нести их наследие.

✍️ Слова, высеченные в память

На основании памятника выгравировано:

В те годы пылающая вера была сокрушена,

И храбрые сердца были разорваны на части.

Пусть годы ужаса и отчаяния

Никогда не исчезнут из памяти монгольского народа.

На внутренней стене памятника выгравирована надпись «Нет смертной казни». Даже сегодня монголы спорят о восстановлении смертной казни за тяжкие преступления. Но этот мемориал служит подтверждением того, что правительство никогда больше не превратится в машину для убийств собственного народа, и подтверждает приверженность Монголии защите прав человека и человеческого достоинства.

