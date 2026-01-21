Посол Монголии вручил копии верительных грамот в МИД Дании
CentralAsia (MNG) - 19 января 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Дания Мөнх-Өлзий Цэрэндорж вручил копию своих верительных грамот Анне Дорте Риггельсен, директору Департамента церемоний Министерства иностранных дел Дании.
Монголия и Королевство Дания установили дипломатические отношения 5 августа 1968 года.
