Посол Монголии вручил копии верительных грамот в МИД Дании

CentralAsia (MNG) -  19 января 2026 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Королевстве Дания Мөнх-Өлзий Цэрэндорж вручил копию своих верительных грамот Анне Дорте Риггельсен, директору Департамента церемоний Министерства иностранных дел Дании.

Монголия и Королевство Дания установили дипломатические отношения 5 августа 1968 года.

