Монголия освободила граждан 34 стран от визовых требований до 31 декабря 2026 года

Монголия, политика

6:30, 21 января 2026

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии приняло решение временно освободить граждан 34 стран от визовых требований для поездок в туристических целях до 31 декабря 2026 года. В список этих стран входят следующие страны: 1. Австрийская Республика 2. Королевство Бельгия 3. Венгрия 4. Греческая Республика (Греция) 5. Королевство Дания 6. Королевство Испания 7. Итальянская Республика 8. Латвийская Республика 9. Литовская Республика 10. Княжество Лихтенштейн 11. Великое Герцогство Люксембург 12. Республика Мальта 13. Королевство Нидерланды 14. Республика Польша 15. Португальская Республика 16. Словацкая Республика 17. Республика Словения 18. Республика Финляндия 19. Французская Республика 20. Республика Хорватия 21. Чешская Республика 22. Королевство Швеция 23. Республика Эстония 24. Королевство Норвегия 25. Республика Исландия 26. Швейцарская Конфедерация 27. Республика Болгария 28. Республика Ирландия 29. Республика Кипр 30. Румыния 31. Княжество Монако 32. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 33. Содружество Австралии 34. Новая Зеландия За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Монголии Карта распространения