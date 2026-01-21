Узбекистан и Монголия активизируют сотрудничество в области развития столицы

// Tashkent Regional Administration

CentralAsia (MNG) - Узбекистан и Монголия обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития своих столиц, включая приоритеты в градостроительстве, транспорте, туризме и привлечении инвестиций, сообщает Ташкентская областная администрация.

Обсуждения состоялись во время встречи мэра Ташкента Шавката Умурзакова и мэра и губернатора Улан-Батора Нямбаатара Хишгээ в администрации города Ташкента.

В рамках визита Нямбаатар также посетил Ситуационный центр администрации города Ташкента, где ему были представлены возможности центра по мониторингу городских процессов, обеспечению общественной безопасности и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с использованием современных цифровых технологий.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении межрегионального сотрудничества, активизации обмена опытом и реализации совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие столиц и повышение качества жизни их жителей.

Узбекистан и Монголия укрепляют стратегическое партнерство, переходя от базовых дипломатических отношений, существовавших с 1992 года, к расширению сотрудничества в экономической, транспортной и культурной сферах. К числу важных событий относятся визиты на высоком уровне и соглашения в таких областях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и логистика, а также безвизовый режим. Ключевые области сотрудничества включают укрепление политических отношений с открытием посольства Монголии в Ташкенте, экономические инициативы, направленные на стимулирование торговли, и развитие транспортной инфраструктуры.

Между тем, двусторонний товарооборот между Узбекистаном и Монголией увеличился более чем в 10.5 раз в период с 2019 по 2024 год, поднявшись с $1.9 млн до $20.4 млн, что подчеркивает укрепление экономических связей между двумя странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения