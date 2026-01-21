В Улан-Баторе утром 21 января зафиксировали -31 °C

CentralAsia (MNG) - В городе Улан-Батор утром 21 января ожидается стабильная погода, при этом на западе страны холод немного ослабнет.

В северной части региона и в остальных районах будет переменная облачность, снега не прогнозируется. В восточной половине страны ветер северо-западный, в других районах — западный, со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха в районе озера Увс, котловины Дархад, Завхана, истоков рек Заг-Байдраг, долин рек Идэр, Тэс, Сэлэнгэ, Ерөө и впадения Орхон-Туул составит от -31 до -36 °C, в горных районах Хангая, Хубсугула, Хэнтий, Эг, Үүр, Орхона, Хараа, Хэрлэна, долине реки Халх и Дорнод-Дарьганской степи — от -25 до -30 °C. В Алтайских горах и предгорьях Хангайских гор температура достигнет -16…-21 °C, в юго-западной части Гоби — -11…-16 °C, в остальной части страны — -21…-26 °C.

В самом Улан-Баторе ожидается переменная облачность без снега, северо-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, температура воздуха от -21 до -23 °C, что на 3 градуса теплее, чем вчера. В пять утра температура в городе составляла -31 °C, относительная влажность — 68 %, атмосферное давление — 877 гектопаскалей и останется стабильным в течение дня.

