Америка против мира: как внешняя политика Трампа меняет международный порядок, - политолог Роберт Каган

CentralAsia (CA) - Издание The Atlantic опубликовало статью американского политолога и историка Роберта Кагана о повороте внешней политики США при Дональде Трампе и о том, как эти изменения влияют на международный порядок.

Статья появится в печатном выпуске The Atlantic в марте 2026 года под заголовком «Каждый сам за себя». Роберт Каган - обозреватель The Atlantic, старший научный сотрудник Института Брукингса и автор книги «Мятеж: как антилиберализм снова раздирает Америку».

Приводим перевод статьи:

«Национальная стратегия безопасности администрации Трампа закрепила это официально: американский либеральный миропорядок, основанный на доминировании США, завершился. И произошло это не потому, что Соединенные Штаты оказались материально неспособны его поддерживать. Скорее, американский порядок закончился потому, что сами США решили больше не играть свою исторически беспрецедентную роль гаранта глобальной безопасности. Американская мощь, которая на протяжении последних 80 лет поддерживала мировой порядок, теперь будет использована для его разрушения.

Американцы вступают в самый опасный мир со времен Второй мировой войны — такой, по сравнению с которым холодная война покажется детской игрой, а постхолодновоенный период раем. Этот новый мир будет во многом напоминать мир до 1945 года — с несколькими великими державами, разрастающейся конкуренцией и конфликтами. У США не будет надежных друзей и союзников, и стране придется полностью полагаться на собственную силу, чтобы выжить и процветать. Это потребует большего, а не меньшего военного финансирования, поскольку свободный доступ к зарубежным ресурсам, рынкам и стратегическим базам, которым американцы пользовались благодаря системе союзов, больше не будет данностью. Теперь за них придется бороться и защищать их в противостоянии с другими великими державами.

Американцы ни материально, ни психологически не готовы к такому будущему. На протяжении восьми десятилетий они жили в либеральном международном порядке, сформированном преобладающей мощью США. Они привыкли к тому, что мир функционирует определенным образом: в целом сговорчивые и в военном отношении пассивные союзники в Европе и Азии сотрудничают с Соединенными Штатами по экономическим и вопросам безопасности. Претенденты на этот порядок, такие как Россия и Китай, сдерживаются совокупным богатством и мощью США и их союзников. Мировая торговля в целом свободна и не ограничена геополитическим соперничеством, океаны безопасны для судоходства, а ядерное оружие ограничено соглашениями о его производстве и применении.

Американцы настолько привыкли к этому в целом мирному, процветающему и открытому миру, что склонны воспринимать его как нормальное, естественное состояние международных отношений, которое, по их мнению, может сохраняться бесконечно. Они не могут представить себе его распад — тем более то, какие последствия этот распад будет иметь для них самих.

И кто их осудит? По Фрэнсису Фукуяме, история "закончилась" в 1989 году с триумфом либерализма - даже первобытный человеческий инстинкт к насилию был "коренным образом преобразован". Зачем нужна могущественная Америка для защиты того, что и так обречено победить? С конца холодной войны влиятельные критики твердили нам, что американское доминирование в лучшем случае излишне и затратно, в худшем - разрушительно и опасно.

Иллюзии многополярности

Некоторые эксперты, приветствующие постамериканский мир и возвращение многополярности, предполагают, что большинство преимуществ американского порядка для США можно сохранить. Америке просто нужно научиться сдерживаться, отказаться от утопических попыток формировать мир и принять "реальность" того, что другие страны "стремятся установить собственные международные порядки, управляемые собственными правилами", как выразился гарвардский профессор Грэм Эллисон. Более того, утверждают Эллисон и другие, именно настойчивость американцев на доминировании вызвала большинство конфликтов с Россией и Китаем. Американцам следует принять многополярность как более мирную и менее обременительную. Недавно сторонники Трампа среди внешнеполитической элиты даже стали указывать на Европейский концерт начала XIX века как на модель будущего, предполагая, что искусная дипломатия великих держав может сохранить мир эффективнее, чем система под руководством США в однополярном мире.

С чисто исторической точки зрения это бред. Даже наиболее управляемые многополярные системы были значительно более жестокими и склонными к войнам, чем мир, который американцы знали последние 80 лет. Возьмем один пример: в период так называемого "долгого мира" в Европе с 1815 по 1914 год великие державы (включая Россию и Османскую империю) вели десятки войн друг с другом и с меньшими государствами за стратегические преимущества, ресурсы и сферы влияния. Это были не стычки, а полномасштабные конфликты, обычно уносившие десятки, а иногда сотни тысяч жизней. Примерно полмиллиона человек погибло в Крымской войне (1853-1856); Франко-прусская война (1870-1871) привела к гибели около 180 000 военных и до 250 000 мирных жителей менее чем за год боевых действий. Почти каждое десятилетие с 1815 по 1914 год включало как минимум одну войну с участием двух или более великих держав.

Современный эквивалент многополярности XIX века - это мир, в котором Китай, Россия, США, Германия, Япония и другие крупные государства ведут большую войну в той или иной комбинации как минимум раз в десятилетие - перекраивая национальные границы, перемещая население, нарушая международную торговлю и рискуя глобальным конфликтом разрушительного масштаба. Таким был мир на протяжении веков до 1945 года. Верить, что такой мир никогда не вернется, - это, казалось бы, и есть верх утопизма.

Как создавался американский порядок

Именно чтобы вырваться из этого цикла конфликтов, поколения американцев, переживших две мировые войны, заложили основы либерального мирового порядка под руководством Америки. Они были настоящими реалистами, потому что не питали иллюзий относительно многополярности. Они всю жизнь прожили с ее ужасающими последствиями.

После 1945 года вместо восстановления многополярной системы они превратили Соединенные Штаты в глобальную силу с ответственностью за сохранение не только собственной безопасности, но и безопасности всего мира. Это означало сдерживание роста региональных гегемонов, особенно в Европе и Восточной Азии. Они делали это не потому, что хотели пересоздать мир по американскому образцу, а потому что поняли: современный мир настолько взаимосвязан, что США в любом случае будут втянуты в великодержавные конфликты Евразии.

Ни одна страна прежде не играла роль, которую взяла на себя после 1945 года традиционно отстраненная Америка. Отчасти потому, что ни одна другая держава не обладала уникальными американскими преимуществами: практической неуязвимостью для иностранного вторжения благодаря своей мощи и удаленности от других великих держав, а значит - способностью применять силу за тысячи миль от дома, не подвергая себя риску. Это сочетание географии и глобального охвата позволило Соединенным Штатам после Второй мировой принести мир и безопасность Европе и Восточной Азии. Страны, разоренные войной, направили свою энергию на превращение в экономические локомотивы. Это сделало возможным глобальное процветание и международное сотрудничество.

Возможно, еще более экстраординарным, чем способность и готовность Америки играть доминирующую роль, была готовность большинства других великих держав принять и легитимизировать ее доминирование - даже ценой собственного могущества. В десятилетия после 1945 года почти все страны, воевавшие в мировых войнах, отказались от территориальных амбиций, сфер влияния и даже, в какой-то степени, от самой власти. Британия, Франция, Германия и Япония не только отреклись от многовековой традиции великодержавного мышления и поведения, но и передали свою безопасность и благополучие своих народов в руки далекой американской сверхдержавы.

Это было поистине аномальное поведение, противоречащее всем теориям международных отношений и историческим прецедентам. Нормальной реакцией на возвышение новой преобладающей державы было балансирование против нее. Коалиции формировались для сдерживания Людовика XIV, Наполеона, имперской и нацистской Германии, императорской Японии. Однако вместо того чтобы рассматривать Соединенные Штаты как опасность, которую нужно сдерживать, большинство мировых держав увидели в них партнера. Союзники Америки сделали две поразительные ставки: что Соединенным Штатам можно доверять защиту в любой момент, и что они не будут использовать свою подавляющую мощь для обогащения или усиления за счет союзников. Напротив, они будут способствовать экономическому процветанию союзников и извлекать из него выгоду.

Это была великая сделка американского порядка после 1945 года. И именно она обеспечила чрезвычайный мир и стабильность последующих десятилетий, даже во время холодной войны. Американский порядок установил гармонию между великими державами внутри него и оставил тех, кто был за его пределами - Россию и Китай - относительно изолированными и уязвимыми: недовольными глобальным устройством, но ограниченными в возможностях его изменить.

Конец великой сделки

Всему этому приходит конец. Трамп открыто отпраздновал конец великой сделки. Его администрация сообщила европейцам, что к 2027 году они должны быть готовы взять оборону на себя, и намекнула, что союзникам и стратегическим партнерам, включая Японию, Тайвань и Южную Корею, следует платить Соединенным Штатам за защиту. Трамп развязал агрессивные тарифные войны практически со всеми американскими союзниками. Он ведет идеологическую и политическую войну против европейских правительств и открыто угрожает территориальной агрессией двум союзникам по НАТО - Канаде и Дании.

Тем временем Стратегия национальной безопасности администрации рассматривает Россию и Китай не как противников или даже конкурентов, а как партнеров по разделу мира. Делая значительный акцент на восстановлении "американского первенства" в Западном полушарии, стратегия Трампа принимает многополярный мир, в котором Россия, Китай и Соединенные Штаты осуществляют полное доминирование в своих сферах влияния.

Трамп и его сторонники, похоже, верят, что остальной мир просто приспособится к этому новому американскому подходу, и что союзники, в частности, продолжат плестись следом, подчиняясь Соединенным Штатам, которые бросают их стратегически, взимают с них крутую экономическую дань и стремятся установить "концерт" с державами, непосредственно им угрожающими. Но радикальный сдвиг в стратегии США неизбежно вынудит бывших друзей и союзников к столь же радикальным переменам.

Что будет делать Европа?

Что делать Европе, например, теперь, когда она столкнулась с враждебными и агрессивными великими державами на обоих флангах - восточном и западном? Не только Россия, но теперь и Соединенные Штаты угрожают безопасности и территориальной целостности европейских государств и работают над подрывом их либеральных правительств. Пассивная Европа может превратиться в скопище вотчин - некоторые под российским влиянием, некоторые под американским, некоторые, возможно, под китайским - с урезанным суверенитетом и экономиками, разграбляемыми одной или несколькими из трех империй. Смирятся ли некогда великие европейские нации с такой судьбой?

Если история - ориентир, они выберут перевооружение. Задача будет монументальной. Чтобы выстроить убедительную оборону против дальнейшей российской территориальной агрессии, одновременно сдерживая американскую агрессию, потребуется не просто незначительное наращивание оборонных расходов, а полномасштабная стратегическая и экономическая переориентация на самодостаточность - перестройка европейских отраслей, экономик и обществ. Но если Германия, Британия, Франция и Польша вооружатся в полную меру своих возможностей, включая ядерное оружие, и решат активно защищать свою экономическую независимость, они вместе будут обладать достаточной мощью, чтобы одновременно сдерживать Россию и заставить американского президента дважды подумать, прежде чем запугивать их. Если альтернатива - порабощение, европейцы вполне могут принять этот вызов.

Поворот Азии

Азиатские партнеры Соединенных Штатов столкнутся с аналогичным выбором. Японские лидеры уже какое-то время ставят под сомнение надежность Америки, но позиция Трампа обостряет вопрос. Он наложил тарифы на азиатских союзников Америки и неоднократно намекал, что им следует платить Соединенным Штатам за защиту ("ничем не отличается от страховой компании"). Стратегия национальной безопасности Трампа сосредоточена на Западном полушарии в ущерб Азии, а администрация жаждет торговой сделки и стратегической координации с Пекином. Японии, возможно, придется выбирать между подчинением Китаю и наращиванием военного потенциала, необходимого для независимого сдерживания.

Недавнее избрание правонационалистического премьер-министра Санаэ Такаити - первой женщины на этом посту - указывает, какой из курсов японцы намерены выбрать. Трамп и его советники могут вообразить, что видят единомышленников, стремящихся "Сделать Японию снова великой", но всплеск японского национализма - прямой ответ на обоснованные опасения, что Япония больше не может полагаться на Соединенные Штаты в своей обороне. Южная Корея и Австралия тоже пересматривают свою оборонную и экономическую политику, осознавая угрозы и с Востока, и с Запада.

Следствием ненадежных и даже враждебных Соединенных Штатов, скорее всего, станет значительное наращивание вооружений бывшими союзниками. Это не будет означать разделение бремени коллективной безопасности, потому что эти перевооружившиеся нации уже не будут американскими союзниками. Они станут независимыми великими державами, преследующими собственные стратегические интересы в многополярном мире. Они ничего не будут должны Соединенным Штатам; напротив, будут относиться к ним с тем же антагонизмом и страхом, что и к России с Китаем. Более того, будучи стратегически брошенными США, страдая от американского экономического хищничества и, возможно, территориальной агрессии, они, вероятно, станут рассадниками антиамериканизма. Как минимум это будут уже не те страны, которые американцы знают сегодня.

Возвращение "нормальной" Германии

Возьмем Германию. Демократическая и миролюбивая Германия сегодняшнего дня выросла в либеральном международном порядке под эгидой Америки. Этот порядок помог сделать возможным западногерманское экспортное экономическое чудо 1950-х, которое, в свою очередь, превратило страну в двигатель мирового экономического роста и якорь процветания и демократической стабильности в Европе. Соблазны проводить нормальную, независимую великодержавную внешнюю политику сдерживались и экономическими интересами, и относительно благоприятной средой, в которой немцы могли жить, так отличавшейся от того, что они знали в прошлом. Как долго Германия будет готова оставаться ненормальной нацией - отказывая себе в геополитических амбициях, корыстных интересах и националистической гордости - вопрос, который стоял еще до того, как нынешний либеральный мировой порядок начал распадаться. Теперь, благодаря американскому стратегическому сдвигу, у Германии нет выбора, кроме как снова стать нормальной - и быстро.

И в то время как американская стратегия вынуждает немцев перевооружаться, она гарантирует, что они делают это во все более националистической, разделенной Европе. Основатели американского порядка работали в послевоенные годы над ослаблением европейского национализма, в том числе поддерживая общеевропейские институты. Американский дипломат эпохи холодной войны Джордж Кеннан считал европейскую унификацию "единственным мыслимым решением" германской проблемы. Однако сегодня эти институты под давлением, и если администрация Трампа добьется своего, они исчезнут совсем. Одновременно администрация пытается разжечь европейский национализм, особенно в Германии, где вполне может преуспеть. Правонационалистическая "Альтернатива для Германии" - вторая по величине партия в немецком парламенте, как и нацистская партия в 1930 году.

Поддастся ли Германия крайне правым или нет, но перевооруженная Германия без американских гарантий безопасности неизбежно будет смотреть на свои интересы более националистично. Так же поступят и все ее соседи. Польша, зажатая между мощной Германией на одной границе и мощной Россией на другой, на протяжении веков неоднократно делилась, оккупировалась и временами уничтожалась как суверенное образование. Без далекой сверхдержавы для защиты поляки, скорее всего, решат наращивать собственный военный потенциал, включая ядерное оружие. Тем временем Франция всего в одних выборах от националистической победы, которая ударит по Европе как землетрясение. Французские лидеры уже сказали стране готовиться к войне с Россией. Но представьте перевооружающуюся националистическую Францию, противостоящую перевооружающейся националистической Германии. Две нации могут найти общий язык перед лицом нарастающих угроз со стороны Соединенных Штатов и России, но у них и сложная история - они провели три крупные войны друг против друга за 70 лет до того, как Соединенные Штаты помогли установить между ними прочный мир.

Перевооружение Японии будет иметь аналогичные последствия. Оно усилит нервозность среди соседей Японии, включая Южную Корею - еще одного союзника, теперь неуверенного в приверженности Вашингтона его обороне. Сколько времени пройдет, прежде чем корейцы решат, что им тоже нужно перевооружаться, включая ядерное оружие, перед лицом ядерной и враждебной Северной Кореи и перевооруженной, возможно ядерной Японии, которая трижды вторгалась и оккупировала Корею?

Многополярность: все под вопросом

В многополярном мире все под вопросом, а потенциальные очаги конфликта множатся. Американский порядок восемь десятилетий обеспечивал не только гарантии безопасности союзникам и партнерам, но и общий доступ к жизненно важным ресурсам, военным базам, водным путям и воздушному пространству - то, что теоретики называют "общественными благами". В отсутствие Соединенных Штатов в этой роли все это снова становится объектом многосторонней конкуренции.

Эта конкуренция не ограничится Европой и Восточной Азией. До сих пор Германия и Япония были довольны тем, что полагались на Соединенные Штаты в сохранении морского доступа к нефти Персидского залива, например. Теперь им и другим перевооружающимся державам, включая Индию, Британию и Францию, придется искать новые способы позаботиться о себе. Китай показал, как это делается. Два десятилетия назад у него не было флота, о котором стоило бы говорить, не было баз в Персидском заливе. Сегодня у него крупнейший в мире флот, база в Джибути и договоренности о сотрудничестве с ОАЭ и Оманом о строительстве объектов для использования Китаем.

В многополярном мире сферы влияния снова становятся важными. На протяжении веков способность поддерживать и защищать сферу влияния была частью того, что значило быть великой державой. Это также было одним из самых распространенных источников войн, поскольку сферы часто пересекались. Казавшаяся бесконечной трехсторонняя борьба между Россией, Австрией и Османской империей за контроль над Балканами была источником многочисленных конфликтов, включая Первую мировую войну. Желание восстановить или создать сферы влияния было ведущим мотивом трех "обделенных" держав, которые помогли развязать Вторую мировую: Германии, Японии и Италии.

Окончание той войны привело к глобальному отказу от сфер влияния. Частью того, что делало либеральный мировой порядок либеральным, был принцип самоопределения, закрепленный в Атлантической хартии и Уставе ООН. Этот принцип иногда нарушался, в том числе Соединенными Штатами. Но в прежних многополярных порядках великим державам даже не приходилось учитывать права малых наций - и они не учитывали. Напротив, либерализм американского порядка оказывал давление на могущественные страны, заставляя их уступать суверенитет и независимость меньшим государствам в своих орбитах.

Британцы постепенно демонтировали свою империю, как и французы. Германия была вынуждена отказаться от мечтаний о Mitteleuropa (Центральной Европе под немецким доминированием), как и Япония приняла конец своей сферы влияния на азиатском материке, за которую она воевала с 1895 по 1945 год. При порядке, возглавляемом Америкой, эти державы никогда не пытались вернуть те сферы. Китай после Второй мировой был настолько лишен сферы влияния, что не мог даже претендовать на Тайвань - близлежащий остров, населенный людьми, которые когда-то были его гражданами. Единственной оставшейся сферой, кроме американской, была та, которую Советский Союз выиграл в Ялте в Восточной и Центральной Европе. Но и она была под давлением с самого начала, и усилия, необходимые для ее удержания, в конечном счете превысили возможности Советского Союза, приведя к его краху.

Неутоленные амбиции России и Китая

Различные самопровозглашенные реалисты в последние годы призывали США принять возвращение к сферам влияния как альтернативу однополярности. Но они в основном признавали только российские и китайские сферы. Это и так проблематично. Знаем ли мы, как далеко простирается китайское представление о своей законной сфере? Включает ли оно Вьетнам? Всю Юго-Восточную Азию? Корею? А то, что Китай называет Первой островной цепью, которая включает Японию? Традиционная российская сфера влияния со времен Петра Великого всегда включала страны Балтии и как минимум часть Польши. Владимир Путин открыто подражает Петру и откровенен в своем желании восстановить Советскую империю, какой она существовала во время холодной войны.

Признать сферы влияния России и Китая означало бы принять их гегемонию над множеством наций, которые сейчас наслаждаются суверенной независимостью. И в этом нарождающемся новом мире Россия и Китай будут не единственными, кто стремится расширить свои сферы. Если Германии и Японии придется снова стать великими державами, у них тоже будут сферы влияния, которые неизбежно пересекутся с китайской и российской, что приведет к многочисленным конфликтам в многополярном будущем, как и в многополярном прошлом.

Что подводит нас к широко обсуждаемой идее нового соглашения между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, аналогичного Европейскому концерту XIX века. Успешное соглашение должно было бы установить границы их относительных сфер влияния. Возможно ли такое соглашение?

Ответ - нет, потому что новый многополярный мир не будет обладать теми же качествами, что и тот, который существовал два века назад. Австрия Меттерниха была державой статус-кво, заинтересованной лишь в защите консервативного порядка от его либеральных противников. Бисмарк считал свою недавно объединенную Германию в конце XIX века "насыщенной". Они оба стремились к равновесию, чтобы удержать то, что имели, а не получить больше.

Но Китай и Россия отнюдь не насыщенные державы статус-кво. Это недовольные, "обделенные" державы. С конца холодной войны они неизменно недовольны глобальным американским превосходством и стремились восстановить то, что считают своим естественным и традиционным региональным доминированием. Даже сегодня Китай осуществляет лишь частичное господство над Юго-Восточной Азией и не контролирует Тайвань, не говоря уже о том, что он счел бы надлежащей покорностью со стороны Японии и Южной Кореи. Россия тоже находится лишь на начальных этапах восстановления своей традиционной сферы в Восточной и Центральной Европе. Украина - не конец, а начало задуманного Путиным порядка.

Какое соглашение с Соединенными Штатами могло бы удовлетворить эти амбиции? Не то, которое просто кодифицирует статус-кво, как пытался сделать Европейский концерт. Оно должно было бы учесть радикальную геополитическую трансформацию Европы и Азии, которую и Россия, и Китай считают необходимой, и ради которой Россия, по крайней мере, готова воевать. Такая трансформация не будет приятным процессом для малых и средних держав, вынужденных отказаться от независимости и принять господство Пекина, Москвы или Вашингтона - а возможно, со временем Берлина, Токио или кого угодно. Если первые четыре десятилетия XX века чему-то нас научили, так это тому, что достичь стабильного мира с "обделенными" державами сложно. Каждая уступленная им нация или территория укрепляет и воодушевляет их для следующего требования.

Почему соглашение с Москвой и Пекином невозможно

На самом деле ни у Пекина, ни у Москвы нет ни желания, ни потребности в каком-либо сдерживающем соглашении с Соединенными Штатами. Напротив, у них есть все основания полагать, что сейчас самое время наступать. Си Цзиньпин говорил о "великих переменах, невиданных за столетие", которые предоставляют Китаю "период стратегических возможностей". Для Путина трамповское разрушение трансатлантического альянса - такая "великая перемена". Почему бы ему не ухватиться за эту возможность? Он не может знать, как долго продлится фаза Трампа в Соединенных Штатах, и если европейцы перевооружатся, окно возможностей Кремля может закрыться. До сих пор Путин двигался медленно, выжидая шесть лет между вторжением в Грузию и аннексией Крыма, а затем еще восемь лет до полномасштабного вторжения в Украину, которому серьезно противодействовали Америка и ее союзники. Американцы теперь разрушили эту солидарность, и Путин вполне может поверить, что настал момент ускорить свои завоевательные планы.

Это означает, что первые годы новой многополярной эры будут отмечены не искусной, взаимоуважительной дипломатией, а интенсивной конкуренцией и конфронтацией. Мир будет больше похож на жестокую многополярную эру начала XX века, чем на более упорядоченный, хотя все еще жестокий, мир XIX.

Америка лишается главного преимущества

Это новый мир, в который вступает Америка, добровольно лишившись своих главных активов. Влиятельный китайский стратегический мыслитель Янь Сюэтун однажды заметил, что главное преимущество Соединенных Штатов перед Китаем - не военная или экономическая мощь, которые Китай мог накопить. Это глобальная система альянсов и партнерств Америки.

Когда Россия или Китай шли на войну, они шли в одиночку. Когда Соединенные Штаты шли на войну, даже в непопулярном конфликте вроде Ирака, их поддерживали десятки союзников. Способность Америки использовать военную мощь по всему миру зависела от баз, предоставленных странами, которые доверяли Соединенным Штатам как партнеру и были готовы мириться с неудобствами размещения американских солдат. Но они могут пересмотреть это, если США больше не гарантируют безопасность этих наций, а вместо этого ведут против них экономическую войну и выдвигают политические и идеологические требования, которые те находят оскорбительными. Чиновники Трампа, похоже, ожидают, что европейские и азиатские страны присоединятся к Соединенным Штатам, когда Вашингтону это нужно или угодно - чтобы оказать давление на Китай, например - даже когда США ничего не предлагают взамен. Но можно ли бросить союзников и рассчитывать на их поддержку?

Одно дело, если бы Соединенные Штаты действительно отступали в пределы своего полушария, возвращаясь к изоляции и безразличию к глобальным делам XIX века. Но среди самых поразительных черт внешней политики этой администрации то, что при всех разговорах об "Америке прежде всего" Трамп демонстрирует, казалось бы, безграничные глобальные амбиции. Ему нравится размахивать американской мощью, даже истощая ее. В первый год возвращения в Белый дом он нанес удары по Ирану и Сирии; угрожал захватить Канаду и Гренландию; обезглавил правительство Венесуэлы и пообещал "управлять" страной; неэффективно вмешивался в войны в Юго-Восточной Азии, Центральной Африке и на Ближнем Востоке; и даже предложил строительные проекты в секторе Газа, которые пришлось бы защищать американскими войсками.

Это и есть "сдержанность"? Интеллектуальная обслуга Трампа восхваляет его за отказ от "бессмысленных утопических целей" "невежественных элит", но тут же превозносит за стремление ни много ни мало "переформатировать" весь мир. Переформатировать ради чего? Чтобы набить карманы Трампа и принести ему славу?

Когда Америка стала изгоем

Мегаломания Трампа превращает Соединенные Штаты из международного лидера в международного изгоя, и американский народ будет расплачиваться за последствия годами. Канцлер Германии в 1916 году Теобальд фон Бетман-Гольвег беспокоился, что поведение его страны рискует сделать ее "бешеной собакой среди наций" и спровоцирует "осуждение всего цивилизованного мира". Он был прав. Немецкие лидеры гордились своим непреклонным "реализмом" и верили, что откровенное и жестокое преследование собственных интересов - просто то, что делают нации. Но, как заметил историк Пол Кеннеди, постоянные апелляции Германии "к кодексу голой Machtpolitik" (силовой политики) помогли объединить великие державы мира в деле нанесения Германии поражения.

Администрация Трампа упивается преследованием собственных интересов и демонстрацией силы ради нее самой, с радостным пренебрежением к интересам других. Как выразил это советник по национальной безопасности Трампа в первый срок Г.Р. Макмастер в эссе, написанном совместно с экономистом Гэри Коном, мир - не "глобальное сообщество", а "арена, где нации, негосударственные игроки и бизнесы соперничают за преимущества", и в этом мире силовой политики Соединенные Штаты обладают "непревзойденной" мощью. Но как долго? Формулировка Макмастера, как и трамповское превознесение эгоизма, покоится на глубоком незнании истинных источников американской силы. Огромная доля американского влияния в мире основывалась на обращении с другими как с частью сообщества демократических наций или стратегических партнеров.

Другие это видят, даже если многие американцы нет. Янь, китайский мыслитель, заметил, что одним из элементов, скреплявших американский порядок, была моральная репутация Америки и уважение к международным нормам. Теодор Рузвельт, которого часто считают квинтэссенцией американского реалиста и который умел применять силу, верил, что великие нации в конечном счете должны руководствоваться "международным социальным сознанием", учитывающим не только их собственные интересы, но и "интересы других". Успешная великая держава, отмечал он, не может действовать "без учета основ подлинной морали".

На протяжении десятилетий большая часть мира поддерживала Соединенные Штаты, действовавшие по этим принципам, и принимала американскую мощь, несмотря на ее недостатки и ошибки, именно потому, что она не действовала исключительно из узких корыстных интересов - и тем более не в узких, корыстных интересах одного правителя.

Эта эпоха закончилась. Трамп за один год сумел разрушить американский порядок, каким он был, и ослабил способность Америки защищать свои интересы в мире, который наступит. Если американцы считали, что защищать либеральный мировой порядок было слишком дорого, пусть подождут, когда начнут платить за то, что придет ему на смену».