Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к «Совету мира» Трампа

CentralAsia (CA) - Президент Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира, создаваемому президентом США Дональдом Трампом, передает БЕЛТА.

Президент заявил, что трезво оценивает возможности страны, а основной интерес для Минска, по его словам, представляет потенциальное участие совета в обсуждении и продвижении мирных инициатив по Украине. «Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что информация о необходимости внесения первоначального взноса в $1 млрд для участия в свете не соответствует действительности. Президент, сославшись на положения устава, пояснил, что первые три года участие в качестве учредителя является бесплатным, а дальнейшее членство может быть продлено либо за взнос в $1 млрд, либо — в случае эффективной работы на благо мира — без него. «Я ориентируюсь на второе», — подчеркнул он.

Беларусь стала первой страной в Европе, которая официально присоединилась к Совету мира, также 20 января о вхождении в объединение официально сообщил МИД Объединенных Арабских Эмиратов. В общей сложности Трамп направил приглашения вступить в организацию примерно 50 государствам. В их число вошли Россия и Украина, а также две страны Центральной Азии — Казахстан и Узбекистан

По данным СМИ, Франция и Великобритания отказались вступать в Совет мира. В МИД Норвегии заявили, что страна также не присоединится к организации.

В ответ на действия Парижа Трамп пригрозил ввести пошлины против французского шампанского и вин.