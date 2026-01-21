В Вене с 12 по 15 января прошла Туркская неделя

CentralAsia (CA) - В Вене с 12 по 15 января 2026 года прошла Туркская неделя. Мероприятие стало одним из значимых событий Организации тюркских государств (ОТГ) и было направлено на укрепление международного сотрудничества.

В рамках Туркской недели состоялись Дни тюркского кино, фотовыставка «Тюркский мир на Шёлковом пути», круглый стол «От Шёлкового пути к Среднему коридору: продвижение связанности через развитие транспорта и упрощение торговых процедур», гала-концерт и другие культурные и деловые мероприятия, продемонстрировавшие многостороннюю деятельность ОТГ.