В Испании сошел с рельсов еще один поезд, один человек погиб, 30 пострадали

CentralAsia (CA) -  Один человек погиб, более 30 получили ранения после схода поезда с рельсов в испанской Каталонии. Движение транспорта в этом районе полностью остановлено.

Как сообщает газета El Mundo, пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов недалеко от города Гелида после столкновения с подпорной стеной, которая обрушилась на рельсы после сильного дождя.

Это было не единственное происшествие на каталонской железной дороге. Около 130 пассажиров скоростного поезда оказались заблокированы в тоннеле из-за проблем с контактной сетью. Еще 30 пассажиров из второго поезда, следовавшего недалеко от Форнельс-де-ла-Сельва, были эвакуированы из-за падения дерева на рельсы.

Три дня назад на испанской железной дороге скоростной поезд с 300 пассажирами также сошел с рельсов. Это привело к гибели 40 человек.

