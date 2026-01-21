Генсек ОТГ выступил на Глобальном туристическом форуме в Давосе

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев 20 января принял участие и выступил с речью на Глобальном туристическом форуме «Давос 2026», который проходил в центре Euronews в Давосе и был организован Институтом Всемирного туристического форума в сотрудничестве с Euronews.

Форум, проходивший в рамках Недели Всемирного экономического форума, послужил платформой суверенного уровня, посвященной взаимосвязи геополитики, экономической безопасности и будущего глобальной экономики путешествий.

В своем выступлении Омуралиев поделился стратегическим видением ОТГ в области туризма и культурного сотрудничества, подчеркнув, как туризм служит важным инструментом мягкой силы, укрепляющим международное доверие и региональную стабильность за счет повышения мобильности и взаимодействия между людьми.

Он рассказал о том, как тюркский регион приводит государственную политику в соответствие с целями устойчивого туризма для укрепления национальной экономической устойчивости, а также привел конкретные примеры туристических инициатив, реализуемых в рамках ОТГ. В числе обсуждаемых вопросов были Инициатива по развитию Тюркского Шелкового пути, а также текущие усилия по расширению международного сотрудничества в сфере туризма.

В рамках мероприятия генсек встретился с другими высокопоставленными участниками форума, а также дал интервью Euronews. В ходе встреч и интервью посол Омуралиев подчеркнул растущий экономический потенциал тюркского региона и широкие возможности сотрудничества в сфере туризма. Он заявил, что тюркский регион, простирающийся от Анатолии до Центральной Азии, от Каспийского моря до Алтая, находится на пересечении цивилизаций, торговых путей и культурного обмена. В этом контексте было отмечено, что тюркские государства привлекают около 100 миллионов иностранных туристов, что является исторической вехой для нашего сообщества.

В форуме приняли участие мировые лидеры, в том числе премьер-министр Монголии Гомбоджавин Занданшатар и премьер-министр Шри-Ланки Харини Амарасурия, председатель Euronews Педро Варгас Давид, министры и представители различных стран, а также представители частного сектора.

Участники форума обсудили туризм как опору национальной экономической устойчивости и роль государства в глобальном управлении. Программа также включала диалог о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и круглый стол лидеров альянсов в области устойчивого развития, посвященный масштабированию климатической устойчивости и достижению углеродной нейтральности в секторе гостеприимства.

