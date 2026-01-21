экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В случае необходимости, в условиях суровой зимы, гуманитарная помощь будет усилена

CentralAsia (MNG) -  Представители международных организаций заявили, что внимательно следят за суровой зимой и предстоящим весенним сезоном отела скота и готовы увеличить гуманитарную помощь в случае необходимости. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

На заседании «Гуманитарной группы», организованном под руководством секретаря Государственной чрезвычайной комиссии и постоянного координатора ООН, представители учреждений ООН и Монгольского Красного Креста обсудили текущие зимние условия, прогнозы погоды и риск возникновения дзуда, который может возникнуть из-за трудностей в зимний и весенний периоды.

Участники подчеркнули, что точные и своевременные данные имеют важное значение для оперативного оказания гуманитарной помощи. Постоянный координатор ООН отметил, что с прошлой осени правительство и гуманитарная группа предприняли ряд мер раннего предупреждения и превентивных мер для снижения рисков.

На следующем заседании Государственная чрезвычайная комиссия и соответствующие органы проинформируют участников о текущей ситуации, а партнеры по гуманитарным вопросам обменяются информацией о планируемых действиях.

