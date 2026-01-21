В случае необходимости, в условиях суровой зимы, гуманитарная помощь будет усилена

- Монголия, происшествия
- 11:39, 21 января 2026
- Просмотров: 74
CentralAsia (MNG) - Представители международных организаций заявили, что внимательно следят за суровой зимой и предстоящим весенним сезоном отела скота и готовы увеличить гуманитарную помощь в случае необходимости. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.
На заседании «Гуманитарной группы», организованном под руководством секретаря Государственной чрезвычайной комиссии и постоянного координатора ООН, представители учреждений ООН и Монгольского Красного Креста обсудили текущие зимние условия, прогнозы погоды и риск возникновения дзуда, который может возникнуть из-за трудностей в зимний и весенний периоды.
Участники подчеркнули, что точные и своевременные данные имеют важное значение для оперативного оказания гуманитарной помощи. Постоянный координатор ООН отметил, что с прошлой осени правительство и гуманитарная группа предприняли ряд мер раннего предупреждения и превентивных мер для снижения рисков.
На следующем заседании Государственная чрезвычайная комиссия и соответствующие органы проинформируют участников о текущей ситуации, а партнеры по гуманитарным вопросам обменяются информацией о планируемых действиях.