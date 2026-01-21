Токаев по приглашению Трампа отправится в Давос для подписания устава Совета мира

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания устава Совета мира, сообщила пресс-служба Акорды.

Мероприятие пройдёт 22 января.

19 января стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принял официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе.

В швейцарском Давосе 19 января начал свою работу ежегодный Всемирный экономический форум. Запланировано участие более 60 глав государств и правительств. Подписание устава Совета мира запланировано на 22 января.

16 января Дональд Трамп объявил о создании новой международной структуры — «Совета мира». Он задуман как механизм контроля за соблюдением договоренностей в секторе Газа, однако президент США говорит и о «содействии миру» в других регионах, затронутых конфликтами.

