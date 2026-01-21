США задержали еще один танкер в Карибском море

CentralAsia (CA) - Американские военные задержали в Карибском море танкер «Сагитта» (Sagitta), перевозивший подсанкционную нефть, сообщили в Южном командовании США.

В заявлении говорится, что это задержание «демонстрирует решимость гарантировать, что единственной нефтью, покидающей Венесуэлу, будет нефть, экспорт которой скоординирован надлежащим и законным образом».

Танкер «Сагитта» внесен в санкционный список Минфина США, опубликованный 1 октября 2025 года, как судно «теневого флота», перевозящего подсанкционную нефть под флагом Панамы. В качестве основания внесения в этом списке приведен указ о санкциях против России в связи с Украиной.

Начиная с декабря, США преследуют в Карибском бассейне танкеры, перевозящие подсанкционную венесуэльскую нефть, и уже задержали не менее семи судов. Одно из них под названием «Белла 1» американские военные преследовали несколько дней. В процессе танкер, шедший сначала под панамским флагом, сменил его на флаг России и переименовался в «Маринеру» (а также был внесен в российский морской регистр судоходства). 7 января танкер был захвачен. Спустя два дня МИД России заявил, что президент США Дональд Трамп решил освободить двух россиян, которые были в составе экипажа танкера. 20 января Лавров сообщил, что российские моряки пока не освобождены и упрекнул США в невыполнении обещаний, хотя американская сторона не подтверждала намерений освободить россиян.