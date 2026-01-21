Суд приговорил экс-премьера Южной Кореи к 23 годам за участие в мятеже

Хан Док Су

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су приговорен к 23 годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в «исполнении важных задач при мятеже», сообщает телеканал YTN.

Центральный районный суд Сеула счел, что «чрезвычайное положение», объявленное бывшим президентом Юн Сок Елем, является мятежом. Хан Док Су был признан соучастником, поскольку помогал в подготовке этого антиконституционного указа и не препятствовал мобилизации полиции и армии для занятия Национального собрания и Избирательной комиссии.

Суд также установил, что экс-премьер обсуждал с бывшим министром внутренних дел Ли Сан Мином меры по отключению электроэнергии для СМИ, что было расценено как цензура. Кроме того, его признали виновным в подделке официальных документов и даче ложных показаний.

Сразу после оглашения приговора Хан Док Су был взят под стражу в зале суда. Суд отметил, что своими действиями экс-премьер нанес «непоправимый ущерб» стране и поставил под угрозу конституционный порядок. Этот вердикт может повлиять на будущие приговоры другим ключевым фигурантам дела, включая бывшего президента Юна, чей процесс запланирован на следующий месяц.

16 января Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента страны Юн Сок Еля к пяти годам тюремного заключения по обвинениям в препятствовании правосудию. Приговор вынесли по делу, связанному с кратковременным введением военного положения в декабре 2024 года. Юн также препятствовал задержанию следователями в январе 2025 года.