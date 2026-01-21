В Узбекистане участницу конкурса красоты «Мисс Земля-2025» оштрафовали за использование госсимволов в костюме

Шахризода Мадаминова

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте вынесли судебное решение в отношении 21-летней Шахризады Мадаминовой, которая впервые представляла Узбекистан на конкурсе «Мисс Земля-2025».

Как сообщает Podrobno.uz, девушку признали виновной в нарушении законодательства о государственных символах из-за дизайна ее конкурсного наряда.

Конкурс проходил 28 октября прошлого года в Маниле (Филиппины). Организуемый под эгидой ООН, конкурс ставит целью привлечение внимания к проблемам окружающей среды. Мадаминова вышла на подиум в платье, на котором были изображены элементы государственного флага и герба Узбекистана. Соответствующие фотографии позже были опубликованы в социальной сети Instagram, что и привлекло внимание правоохранительных органов.

В ходе судебного заседания Шахризада Мадаминова пояснила, что при создании национального костюма действительно вдохновлялась государственной символикой. Однако она подчеркнула, что дизайн был стилизован: на одежде отсутствовали такие ключевые элементы флага, как белый полумесяц и двенадцать звезд. По словам девушки, при пошиве использовалась лишь узнаваемая цветовая гамма и очертания герба.

Девушка попросила суд учесть смягчающие обстоятельства.

Согласно решению суда по уголовным делам Мирабадского района от 19 января 2026 года, Ш. была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 203-1 Кодекса об административной ответственности (Нарушение законодательства о государственных символах). Ей назначен штраф в размере 2 БРВ — 824 000 сумов ($69).

Титул «Мисс Земля-2025» получила 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова.