Резкое похолодание ожидается в Узбекистане с четверга по субботу

CentralAsia (UZ) - 22−24 января на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы. Об этом предупредил Узгидромет.

22 января ночью и утром 23 января по стране пройдут осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах местами гололедица.

В предгорных и горных районах республики 22−23 января будет идти снег, местами сильный.

Местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22−25 м/с.

В указанные три дня температура понизится ночью до −3…−8 градусов Цельсия, днём — до −3…+2. По северу страны ночью будет до −12…−15, днём — −2…−5 градусов.