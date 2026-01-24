экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мировые убытки от природных катаклизмов в 2025 году составили $260 млрд

CentralAsia (CA) -  По подсчетам страхового брокера Aon, убытки от лесных пожаров, ураганов, наводнений, землетрясений и прочих катаклизмов составили во всем мире $260 млрд. Это в полтора раза меньше, чем в 2024 году, и минимальное значение с 2015 года.

Ущерб для застрахованного имущества в прошлом году составил $127 млрд. Большую часть ущерба для застрахованного имущества составили убытки от катаклизмов в США (около $100 млрд), где, в свою очередь, почти половину ($41 млрд) принесли прошлогодние пожары в Калифорнии, ставшие крупнейшими в истории этого штата.

По подсчетам Aon, ураганы, штормы и тайфуны в прошлом году причинили в мире общий ущерб на $61 млрд. Самым дорогостоящим стал ураган «Мелисса», материальные убытки от которого составили $11 млрд. Причем $9 млрд из них пришлись на Ямайку, где ущерб составил 40% годового ВВП. Страховая компания подчеркивает, что 2025 год стал третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений. Экстремальная жара привела к гибели или преждевременной смерти не менее 25 тыс. человек во всем мире.

