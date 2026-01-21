Франция предложила НАТО провести учения в Гренландии

CentralAsia (CA) - Власти Франции предложили организовать учения НАТО в Гренландии, сообщило CNN со ссылкой на Елисейский дворец. На прошлой неделе Франция и еще несколько европейских стран по просьбе Дании отправляли на остров военнослужащих, чтобы провести учения «Арктическая стойкость».

На сайте НАТО в разделе, посвященном учениям, сообщается, что они могут длиться от одного дня до нескольких недель. В зависимости от целей в них могут участвовать от нескольких офицеров (отработка конкретной задачи) до тысяч военнослужащих при поддержки авиации, кораблей, артиллерии (полномасштабные боевые сценарии). Финансируют учения страны-участницы НАТО.

18 декабря Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания составили совместное заявление о приверженности к укреплению безопасности в Арктике. Эту цель они назвали общим трансатлантическим интересом. Документ опубликовали после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из этих стран из-за их действий в Гренландии.

Американский президент неоднократно заявлял о намерении установить контроль над датской автономией. Он пригрозил ввести на товары из восьми европейских стран тарифы, которые будут действовать до тех пор, пока США получат Гренландию. По информации Financial Times, в ответ Европа может ввести пошлины на американские товары на сумму €93 млрд, а также применить «инструмент борьбы с принуждением» (ACI) или «торговую базуку».