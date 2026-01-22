Монголия и Соединенные Штаты проводят очередные совместные учения «Gobi Wolf-2026»

CentralAsia (MNG) -

В связи с организацией международных учений «Gobi Wolf-2026» ("Гобийский волк") в аймаке Увс в сотрудничестве с Главным управлением по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) и Тихоокеанским сухопутным командованием США с 21 по 23 декабря в ГУЧС состоится заседание рабочей группы по разработке политики проведения учений. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Заседание рабочей группы проходит под председательством полковника г-жи Уранчимэг Цогтбаяр, заместителя главы ГУЧС по управлению стихийными бедствиями, и майора Дмитрия Леонтьева, заместителя атташе посольства США в Монголии.

В ходе заседания будет разработано содержание и программа школы с учетом типа стихийного бедствия, факторов риска, характеристик и потребностей региона и местности в гуманитарной помощи.

Увс аймак — горный регион в самой западной части Монголии, с множеством рек и озёр. Он характеризуется разнообразием природных форм, включая степи, горы, речные котловины и озерные экосистемы. Это повышает риск воздействия опасных явлений, таких как снегопады и наводнения.

Таким образом, учения «Gobi Wolf-2026» направлены на улучшение сотрудничества во время стихийных бедствий, обмен опытом и знаниями, укрепление потенциала участвующих сторон для преодоления новых вызовов посредством практической подготовки и, в конечном итоге, развитие долгосрочного партнерства и сотрудничества.

Четырехдневные учения являются частью программы Pacific Resilience Disaster Response Exercise and Exchange, которая направлена ​​на межведомственную координацию и оказание гуманитарной помощи за рубежом и координируется ГУЧС и Тихоокеанским командованием армии США.

«Gobi Wolf» — важная инициатива, которая расширяет возможности нашего персонала, повышает нашу безопасность от стихийных бедствий и укрепляет наши партнерские отношения и альянсы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения