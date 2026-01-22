K-pop айдолы выбрали Монголию для своего развлекательного шоу. Видео

CentralAsia (MNG) -

Группа NCT WISH отправляется в Монголию в новом туристическом шоу «ON THE MAP». Об этом сообщае т MiddleAsianNews.

20 января съемочная группа Mnet Plus объявила о премьере своей оригинальной развлекательной программы о путешествиях «ON THE MAP» («На карте»).

«ON THE MAP» — это глобальное приключенческое шоу, в котором K-pop айдолы путешествуют по миру, выполняют скрытые задания в каждом пункте назначения и стремятся заполнить одну карту. В этом выпуске NCT WISH отправляются в Монголию, чтобы выполнить задание на карте и попутно раскрыть новые грани своего обаяния.

В первом эпизоде ​​показано, как участники прибывают в Монголию и начинают адаптироваться к новой обстановке. Начав с местного приветствия «Сайн байна уу?» (Здравствуйте), группа сразу же сталкивается с первым неожиданным испытанием, проверяющим их сообразительность и умение работать в команде.

Одно из заданий требует, чтобы все участники группы улыбались в одном кадре во время импровизированной фотосессии. Пока они сохраняют улыбки на протяжении всего испытания, зрители гадают, какую стратегию придумают NCT WISH, чтобы добиться успеха. Позже, во время первого приема пищи, возникает неожиданное препятствие, побуждающее участников к хитрой контратаке.

Съемочная группа поделилась: «Этот сезон „ON THE MAP“ построен вокруг шести ключевых сильных сторон и обаятельных качеств, которые участники NCT WISH лично обсудили и выбрали. Мы надеемся, что зрителям понравится наблюдать за тем, как они решают каждую задачу, связанную с этими ключевыми словами, в непредсказуемых местах и ​​ситуациях».

Премьера программы «ON THE MAP» состоялась 20 января в 20:00 по корейскому времени на канале Mnet Plus, а затем она была показана на канале Mnet 21 января в 20:00 по корейскому времени.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения