В 2025 году в коммерческое использование были введены два новых сорта картофеля: «Дархан-212» и «Дархан-222». Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Институт растениеводства и сельскохозяйственных наук разработал более 100 сортов сельскохозяйственных культур, адаптировал более 20 из них к местным условиям, а совсем недавно ввел в производство сорта «Дархан-212» и «Дархан-222», сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Ежегодно в сельскохозяйственном секторе производится и используется 400-450 тонн высокосортных семян раннеспелых сортов «Дархан-160» и «Дархан-131», а также средне- и позднеспелых сортов «Дархан-190» и «Дархан-144».

Было разработано пять новых сортов картофеля, 14 были адаптированы для местного применения, а 16 были отобраны как перспективные сорта и в настоящее время находятся в производстве.

Институт ежегодно поставляет 80 000–100 000 здоровых микроклубней, что составляет 40 процентов основного семенного материала картофеля в стране. Кроме того, были проведены испытания и разработаны технологии посадки лука-порея семенами, что снижает затраты и облегчает трудозатраты.

Ученые института отметили, что страны соревнуются за сохранение генов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений на срок до 100 лет посредством точного научного регулирования.

В ходе визита заместителя министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Нямжава Баасансурэна для проверки работы института была подчеркнута необходимость дальнейшего изучения плодородия и состояния почв в Монголии, а также создания лаборатории по сохранению редких семян растений в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, разработана исследовательская программа по совершенствованию севооборота на 2025-2030 годы, направленная на развитие сельского хозяйства на более прочной научной и научно обоснованной основе.

В нашей стране колхозы были созданы в 1956 году, был проведен первый урожай зерна, и было засеяно 2000 гектаров зерновых культур. В 1959 году правительство Монголии запустило первую кампанию по освоению целинных земель с целью увеличения внутреннего производства и поставок пшеницы, картофеля и овощей. После успешной реализации второй кампании в 1976 году площадь обрабатываемых земель достигла 1.2 миллиона гектаров, полностью удовлетворив внутренний спрос на зерно, картофель и овощи.

В 2025 году в стране было собрано 274.1 тыс. тонн зерна, из которых 252.3 тыс. тонн пшеницы, 101.9 тыс. тонн картофеля, 208.6 тыс. тонн овощей, 133.3 тыс. тонн кормовых культур и 27.2 тыс. тонн масличных культур, что в сумме составило 745.1 тыс. тонн.

