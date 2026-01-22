Строительная отрасль Монголии будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 4.3% с 2026 по 2029 год

CentralAsia (MNG) -

Отчет о строительной отрасли Монголии за 2025 год: прогнозируется рост производства на 9.5% в реальном выражении, чему способствуют индексы цен производителей в энергетике, транспорте и жилищном строительстве — прогнозы до 2029 года. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Строительная отрасль Монголии ожидает значительный рост, обусловленный государственно-частными инвестициями в энергетику, транспорт и жилищное строительство. Рост прямых иностранных инвестиций свидетельствует о повышении доверия инвесторов. Крупные проекты и государственные расходы способствуют развитию инфраструктуры, расширяя возможности во всех секторах.

Отчет «Размер, тенденции и прогнозы рынка строительства в Монголии по секторам — коммерческий, промышленный, инфраструктурный, энергетический и коммунальный, институциональный и жилой рынок: анализ до 2029 года (второе полугодие 2025 года)» добавлен в каталог ResearchAndMarkets.

Ожидается, что к 2025 году строительная отрасль в Монголии вырастет на 9.5% в реальном выражении благодаря инвестициям государственного и частного секторов в развитие энергетики, транспортной сети и жилищного строительства.

Согласно данным Национального статистического управления Монголии (НСУ), добавленная стоимость в строительстве выросла на 34.5% в годовом исчислении во втором квартале 2025 года, чему предшествовало снижение на 0.8% в первом квартале 2025 года и рост на 16.8% в четвертом квартале 2024 года. Кроме того, ожидается, что рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) будет способствовать развитию строительства.

Согласно данным Национального статистического управления (НСУ), прямые иностранные инвестиции в строительную отрасль выросли на 7.7% в годовом исчислении во втором квартале 2025 года после снижения на 43.1% в первом квартале 2025 года и на 55.6% в четвертом квартале 2024 года, что отражает растущее доверие инвесторов к энергетическому сектору страны и развитию инфраструктуры. В апреле 2025 года началось строительство железнодорожной ветки Багахангай—долина Хөшиг.

Ожидается, что строительная отрасль Монголии будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 4.3% в период с 2026 по 2029 год, чему будут способствовать инвестиции в транспортный, электроэнергетический и инфраструктурный секторы.

В сентябре 2025 года правительство представило в парламент проект закона о государственном бюджете Монголии на 2026 год. В проекте бюджета правительство заложило в бюджет общие расходы в размере ₮32.98 трлн ($9.6 млрд) на 2026 год с целью обеспечения макроэкономической и фискальной стабильности, повышения доходов граждан и улучшения качества и доступности основных социальных услуг.

Проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает финансирование в общей сложности 579 проектов и программ за счет государственных бюджетных инвестиций, в том числе 149 новых проектов, которые будут реализованы в 2026 году, и 430 проектов, продолжающихся с предыдущего года.

В проекте бюджета на 2026 год правительство объявило о планах инвестировать ₮3.9 трлн ($1.1 млрд) в энергетический сектор в 2026 году. Кроме того, в проекте бюджета правительство поставило перед собой национальную цель – достичь 100% охвата образованием.

