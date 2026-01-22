В 2025 году промышленное производство Монголии увеличилось на 4.8%

По данным Национального статистического управления Монголии (НСУ), опубликованным в среду, объем промышленного производства страны в 2025 году составил ₮52.9 трлн ($14.8 млрд), что на 4.8 процента больше, чем годом ранее. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В заявлении Национального статистического управления (НСУ) говорится, что этот рост в основном объясняется значительным увеличением объемов производства в основных отраслях горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и переработки.

В настоящее время горнодобывающий сектор остается одним из главных столпов монгольской экономики, поскольку страна богата природными ресурсами, такими как золото, серебро, медь и уголь.

Согласно данным, в 2025 году на горнодобывающую продукцию, такую ​​как уголь, медь и железная руда, приходилось 99.2 процента от общего объема экспорта Монголии.

Ожидается, что в 2026 году ВВП Монголии вырастет примерно на 5.7–5.9%, чему будут способствовать добыча полезных ископаемых, инвестиции в инфраструктуру и растущий внутренний спрос. В последнем прогнозе Азиатского банка развития (АБР) подчеркивается устойчивый рост, но также признаются корректировки в сторону понижения по сравнению с предыдущими прогнозами из-за ослабления экспорта минеральных ресурсов и фискальных корректировок.

По мере развития Монголии в 2026 году многочисленные показатели указывают на сохранение экономической устойчивости, хотя структурные проблемы сохраняются. Прогноз AustCham Mongolia учитывает ключевые прогнозы, полученные в результате анализа местных данных, прогнозы Азиатского банка развития и более широкие экономические тенденции.

⛏️ Ключевые факторы роста:

• Горнодобывающий сектор: Горнодобывающая промышленность, особенно добыча меди на Оюу-Толгой, продолжает оставаться основным двигателем роста, при этом увеличение производства и экспорта укрепляет потоки доходов.

• Сфера услуг и несырьевые сектора: Рост в сфере услуг, строительства и энергетики способствует расширению экономической базы.

• Сельское хозяйство и внутренний спрос: Сельское хозяйство демонстрирует признаки постепенного восстановления после потерь от дзуда, в то время как частное потребление и инвестиции поддерживают общую экономическую активность.

💹 Инфляция и макроэкономическое давление: Инфляция остается высокой, но ожидается, что к 2026 году она снизится до ~7%, что обеспечит некоторое облегчение домохозяйствам и предприятиям, планирующим расходы и инвестиции.

Уголь остается основой экономики Монголии, что отражается в его значительной роли в промышленном производстве, экспорте, налоговых поступлениях и логистической цепочке. Горнодобывающий сектор обеспечивает примерно 70% всего промышленного производства, при этом на уголь приходится около 43% этого объема. Горнодобывающая промышленность также доминирует в экспортной корзине Монголии, что делает уголь ключевым фактором притока иностранной валюты и внешней ликвидности.

Помимо экспортных поступлений, угольная промышленность поддерживает сферу услуг посредством торговли, транспорта и занятости. Объём перевозок в этом секторе обеспечивает спрос на железнодорожные и автомобильные грузоперевозки, а рост горнодобывающей промышленности, как правило, способствует укреплению рынка труда и увеличению потребления в целом.

Само собой разумеется, показатели угольной промышленности влияют на экономику в целом.

