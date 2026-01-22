В северной Монголии за ночь температура опустилась до минус 45.2 °C

Деревня Бугант в сомоне Ерөө аймака Сэлэнгэ

CentralAsia (MNG) - Согласно данным метеорологического агентства страны, в ночь со вторника на среду температура в сомоне Ерөө, административном подразделении северной монгольского аймака Сэлэнгэ, резко упала до минус 45.2 °C.

Это самая низкая температура, зарегистрированная в Монголии этой зимой, говорится в заявлении Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды, опубликованном в среду.

Прогноз погоды на 22 января 2026 года с 8:00 до 20:00:

В северной части региона и в остальных районах будет переменная облачность, снега не прогнозируется. В западной части страны ветер будет западным, а в других районах — северо-западным, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в котловине Дархад, долины рек Тэс, Ерөө -32...-37 °C, котловина озера Увс, Завхан, верховья рек Заг-Байдраг, долины рек Идэр, Эг, Үүр, Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, место слияния рек Орхон-Туул, степь Дарьганга -26...-31 °C.

Температура в Алтайских горах, предгорьях Хангайских гор и юго-западной части Гоби составит -8...-13 °C, в восточной и северной частях Гоби -15...-20 градусов Цельсия, а в других районах -20...-25 °C.

В самом Улан-Баторе ожидается переменная облачность без снега, северо-западный ветер со скоростью 2–7 метров в секунду, температура воздуха от -21 до -23 °C.

В большинстве районов скорость ветра достигнет 4-9 метров в секунду, а в Алтайских горах, Гоби, степях и степях — 12-14 метров в секунду. Холодная погода ослабнет в большинстве районов в течение дня, с температурой -38-43°C ночью и -27-32°C днем ​​на озере Увс и котловине Дархад, в Завхане, истоке рек Заг-Байдраг, Идэр и Тэс, а также в дельте Орхон-Туул.

В горных районах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, в долинах рек Орхон, Сэлэнгэ, Хараа, Ерөө, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз, Халх ночью -31...-36°C, днем ​​-21...-26°C. В южной части Гоби температура ночью составит -15–20°Cв, днем ​​– -4–9°C; в северной части Гоби – -20–25°C, днем ​​– -9–14°C; в других районах – -24–29°C ночью, днем ​​– -14–19°C.

Начиная с прошлой недели, холодная воздушная масса, зародившаяся в Сибири (Россия), перемещается по обширной территории Монголии, вызывая понижение температуры.

Ожидается, что похолодание продлится до субботы, сообщило агентство, призвав население, особенно кочевых скотоводов и погонщиков, принять дополнительные меры предосторожности против возможных бедствий.

Суровая и холодная зима в Монголии длится довольно долго. Температура может колебаться от минус 25°C до 45°C.

