В северной Монголии в результате пожара в доме погибли 6 человек
- 7:11, 22 января 2026
CentralAsia (MNG) - В среду Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщило, что пожар в аймаке Сэлэнгэ унес жизни шести членов одной семьи.
По данным агентства, пожар в здании произошел в среду утром, в результате чего погибли двое родителей и четверо их детей.
Причина пожара расследуется, добавили в агентстве.
