В северной Монголии в результате пожара в доме погибли 6 человек

CentralAsia (MNG) -  В среду Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщило, что пожар в аймаке Сэлэнгэ унес жизни шести членов одной семьи.

По данным агентства, пожар в здании произошел в среду утром, в результате чего погибли двое родителей и четверо их детей.

Причина пожара расследуется, добавили в агентстве.

