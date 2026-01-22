В северной Монголии в результате пожара в доме погибли 6 человек

CentralAsia (MNG) - В среду Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии сообщило, что пожар в аймаке Сэлэнгэ унес жизни шести членов одной семьи.

По данным агентства, пожар в здании произошел в среду утром, в результате чего погибли двое родителей и четверо их детей.

Причина пожара расследуется, добавили в агентстве.

