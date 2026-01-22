Трамп официально пригласил Монголию присоединиться к «Совету мира» в качестве члена-учредителя

CentralAsia (MNG) -

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Монголии Занданшатара Гомбожава присоединиться к международным инициативам, направленным на прекращение конфликта в Газе и укрепление мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Он официально пригласил Монголию присоединиться к новой международной организации под названием «Совет мира», которая будет создана при поддержке Совета Безопасности ООН, в качестве одного из учредителей.

Дональд Трамп объявил о Всеобъемлющем плане по прекращению конфликта в Газе и укреплению мира на Ближнем Востоке, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию, приветствующую эту концепцию. В основе этого плана лежит Совет мира, который, по словам президента США Дональда Трампа, станет самой влиятельной и эффективной международной организацией из когда-либо созданных.

Совет мира — межправительственная организация, создание которой инициировано 47-м президентом США Дональдом Трампом в январе 2026 года. Заявленная цель структуры — «содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов», в первую очередь в секторе Газа после войны 2023—2025 годов.

Критики, включая ряд западных лидеров, характеризуют организацию как «имиджевый проект» (vanity project) Трампа, направленный на подрыв авторитета ООН. Одной из ключевых особенностей Совета является коммерческий ценз: для получения статуса постоянного члена требуется взнос в размере 1 миллиарда долларов США.

Ключевой орган, занимающийся вопросами дипломатии и инвестиций.

По данным агентства Bloomberg, устав организации составлен таким образом, что Дональд Трамп сможет сохранить за собой пост Председателя (Chairman) даже после окончания своего президентского срока в 2029 году, фактически делая должность пожизненной.

В состав Исполнительного совета входят Дональд Трамп, Марко Рубио, Тони Блэр и Джаред Кушнер, зять Трампа. В состав совета также входят Стив Уиткофф, специальный посланник США на Ближнем Востоке; Марк Роуэн, генеральный директор Apollo Global Management; Аджай Банга, президент Всемирного банка; и Роберт Габриэль-младший, политический советник США.

