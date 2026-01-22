В большинстве регионов Монголии в феврале холоднее, чем в среднем за длительный период

CentralAsia (MNG) - Согласно общему сезонному прогнозу, опубликованному Национальным метеорологическим центром, температура воздуха в феврале будет ниже среднего многолетнего значения в большинстве регионов, выше среднего многолетнего значения в марте в западной части страны, ниже среднего многолетнего значения в северо-восточной части и примерно на уровне средних значений в остальных регионах.

Однако в апреле ожидается, что количество осадков по всей стране будет примерно соответствовать средним показателям. В феврале и апреле количество осадков также будет примерно соответствовать средним показателям, в марте в западной части страны превысит многолетний средний уровень, а в других регионах останется примерно на среднем уровне.

В течение прогнозируемой весны будут периодически наблюдаться резкие перепады температуры. Поэтому скотоводам и местным жителям рекомендуется корректировать периоды выпаса скота, обеспечивать достаточные запасы корма, заранее готовить места для новорожденных животных и регулярно следить за прогнозами погоды.

Ожидается, что средняя температура воздуха в феврале будет близка к многолетнему среднему значению в Ховде, Говь-Алтае, южном Баянхонгоре и западном Өмнөговь, а в других районах будет ниже среднего, в то время как общее количество осадков за месяц, как ожидается, будет близко к среднему показателю по всему региону.

Ожидается, что средняя температура воздуха в марте будет выше многолетнего среднего показателя в аймаках Баян-Өлгий, Ховд, Увс и западном Говь-Алтай, ниже многолетнего среднего показателя в Дорноде, Хэнтии и северном Сухбаатаре, а в других регионах будет примерно на среднем уровне.

Ожидается, что общее количество осадков превысит многолетний средний показатель в аймаках Баян-Өлгий, Ховд, Увсе, Завхан и западной Говь-Алтае, а в остальных районах будет примерно на среднем уровне.

Ожидается, что средняя температура воздуха в апреле будет примерно соответствовать многолетнему среднему показателю по стране, а общее количество осадков также будет примерно соответствовать среднему показателю по стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения