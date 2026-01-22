Обвиняемому в убийстве российского генерала Игоря Кириллова гражданину Узбекистана назначили пожизненный срок

Ахмад Курбанов

CentralAsia (CA) - Второй западный окружной военный суд в Москве назначил гражданину Узбекистана Ахмаджону Курбанову пожизненный срок за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в декабре 2024 года. При этом иностранец признал вину в совершении теракта, в результате которого погиб высокопоставленный российский офицер, сообщает РБК.

Кроме того, узбекистанца обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей ($13 тысяч).

На скамье подсудимых находились еще три фигуранта данного уголовного дела. Все они получили серьезные тюремные сроки и менее внушительное денежное взыскание. Так, уроженец Азербайджана Роберт Сафарян, по версии следователей, доставивший взрывчатку исполнителю теракта, приговорен к 25 годам заключения. Уроженцам Ингушетии Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву, сдававшим Курбанову жилье, назначили 22 года и 18 лет колонии соответственно.

Как отмечает СМИ, в ходе процесса узбекистанец признал вину и активно сотрудничал со следствием. Другие осужденные настаивали на непричастности к инциденту. Например, Точиев и Падиев утверждали, что занимались исключительно сдачей квартиры в аренду. А по заявлениям Сафаряна, он не знал о содержимом посылки, которую передал Курбанову.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что подозреваемому в убийстве генерала Кириллова мигранту предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 205 («Совершение теракта»), части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») Уголовного кодекса России.

Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024-го в результате взрыва самоката, который стоял у подъезда дома. В тот же день подозреваемого в совершении преступления задержали в городском округе Балашиха Московской области. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана Ахмаджон Алижон угли Курбонов (Курбанов).

На допросе иностранец рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. За совершение теракта ему обещали заплатить $100 тысяч и обеспечить выезд в Евросоюз на постоянное проживание.