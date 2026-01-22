Мирзиёев по приглашению Трампа отправился в Давос для подписания устава Совета мира

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 января вылетел с рабочим визитом в Швейцарию, сообщила его пресс-служба. Отмечается, что визит пройдёт по приглашению президента США Дональда Трампа.

Он примет участие в церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского президента, в Давосе. Здесь проходит Всемирный экономический форум.

На днях сообщалось, что Шавкат Мирзиёев принял приглашение Дональда Трампа о присоединении Узбекистана к совету в качестве государства-учредителя.

В послании президенту США глава Узбекистана отметил, что эта инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.