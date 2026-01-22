США депортировали 44 гражданина Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Вечером 21 января в Ташкент прибыл очередной чартерный рейс с депортированными из США гражданами Узбекистана.

Пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов сообщил, что на родину возвращены 44 человека, нелегально находившиеся на территории Соединённых Штатов.

По его словам, рейс по «безопасной и своевременной доставке» граждан Узбекистана был организован совместно с ответственными ведомствами США.

«Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности граждан нашей страны в других государствах, защиты их законных прав и возвращения их на родину продолжается», — добавил он.

По данным авиационных сервисов, рейс был выполнен на самолете Boeing 767−300 американской чартерной авиакомпании Omni Air International. Эта же компания выполняла депортационный рейс 10 октября.

Самолёт вылетел 20 января в 6:50 по местному времени (в 18:50 по Ташкенту) из города Эль-Пасо, штат Техас, расположенного на границе США с Мексикой. В 12:30 (22:30 по Ташкенту) совершил посадку в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, на восточном побережье США.

Вылетел оттуда в 14:43 и прибыл в Бухарест, Румыния, в 5:33 (8:33) 21 января. В 9:43 вылетел оттуда и прибыл в 13:39 (14:39) в аэропорт Звартноц недалеко от Еревана, Армения. В 15:39 (16:39) самолёт вылетел в Ташкент, где приземлился в 19:21.