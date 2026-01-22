экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере

CentralAsia (KZ) -  В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере».

Документ упорядочивает вопросы назначения и выплаты пенсий гражданам двух государств, учет трудового стажа и возможность экспорта своих накоплений.

«Цель соглашения - регулирование правоотношений в сфере назначения пенсионных выплат физическим лицам. В частности, предусматривается взаимное признание трудового стажа в солидарной пенсионной системе, а также учет периодов прохождения военной службы и времени обучения в организациях высшего и среднего специального образования в трудовой стаж», - сказал сенатор Амангельды Есбай.

Кроме того, по его словам, закон предусматривает новую форму сотрудничества - по экспорту накопительной пенсии. Это, подчеркнул депутат, направлено на обеспечение возможности использования пенсионных накоплений граждан на территории другого государства. Также в рамках соглашения устанавливается порядок подтверждения трудового стажа, накопленного на территориях двух стран, для назначения пенсионных выплат.

