МИД Казахстана о переговорах по атакам на Каспийский трубопроводный консорциум: У Украины позиции как таковой нет

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - О ходе переговоров Казахстана по атакам на Каспийский трубопроводный консорциум рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.

По его словам, республика ведёт переговоры не только с Украиной, но и с европейскими коллегами.

«Приглашали чрезвычайных полномочных послов европейских стран, которые здесь работают. Эти вопросы обсуждали, работа не останавливалась, она идёт на постоянной основе. И мы призываем наших международных коллег, партнёров по консорциуму принимать самое активное участие в вопросах обеспечения энергетической безопасности. В первую очередь – европейские страны, потому что одним из основных направлений экспорта нашей нефти через КТК является Европа», – ответил Бакаев на вопрос корреспондента Informburo.kz в кулуарах сената.

Он добавил, что позиции Украины по этому вопросу «как таковой нет».

«Идёт переговорный процесс. Поэтому Украина официально по этому поводу ещё, насколько мне известно, никаких заявлений не делала. Но на уровне дипломатов, на уровне экспертов в энергетике такие работы ведутся», – заключил вице-министр.

В январе беспилотные летательные аппараты атаковали танкеры с казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

КТК регулярно оказывается под ударом с 2025 года. Утром 29 ноября в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Удар БПЛА произошёл и в ночь на 25 ноября.

24 сентября 2025 года дрон повредил городской офис морского терминала в Новороссийске. 17 февраля атака семи БПЛА вывела из строя НПС «Кропоткинская» – один из ключевых объектов нефтетранспортной системы.

