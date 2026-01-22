экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
С.Бердымухамедов сменил начальника Погранслужбы Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 21 января провел заседание Совбеза по итогам работы военных и правоохранительных органов страны за 2025 год, сообщает госинформагентство ТДХ.

Глава государства отметил, что в прошедшем году была выполнена работа по наращиванию мощи Вооруженных Сил страны, а также укреплена материально-техническая база армии.  

Так как в этом году исполняется 35-летие независимости страны, президент дал указания по подготовке к предстоящему празднику.

После этого силовики выступили с отчетами о проделанной работе. Начальник Государственной пограничной службы Язгелди Нурыев доложил об итогах работы ведомства и напомнил, что при участии Сердара Бердымухамедова был открыт новый комплекс зданий пограничного отряда «Sarahs».

Президент страны освободил Нурыева от должности начальника Погранслужбы в связи с переходом на другую работу. Этот пост занял его заместитель Иламан Иламанов.

Язгелди Нурыев был назначен командующим погранвойсками в январе 2021 года. Тогда же ему было досрочно было присвоено воинское звание полковника. Ранее он занимал должность ректора Института национальной безопасности.

Кроме того, по случаю Дня защитников Отечества, который отмечается 27 января, президент подписал Указ. Согласно документу, группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов награждена медалями Туркменистана.

