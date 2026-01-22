экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Самарской области РФ мигрантам запретили работать курьерами и продавцами
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Самарской области России расширили перечень деятельности, где запрещено работать иностранцам, трудящимся на основании патента. Например, в список профессий попали курьеры и продавцы. Об этом говорится в указе губернатора Вячеслава Федорищева, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

На данный момент трудовым мигрантам в Самарской области недоступны 117 видов деятельности. Ранее в данном субъекте РФ был введен запрет на работу иностранцев по патентам в легковом такси, сфере образования, аптеках, агентствах по подбору персонала.

Теперь список расширен в несколько раз и включает в себя еще более широкий спектр профессий и направлений:

  • торговля;
  • транспорт;
  • общепит;
  • производство;
  • курьеры;
  • образование;
  • медицина;
  • IT и наука.

В частности, мигрантам запрещено работать учителями, тренерами, нянечками, практически во всех видах торговли, программировании и на предприятиях по сборке беспилотников.

Как отмечено в указе губернатора, местным компаниям отводится три месяца на то, чтобы привести «численность используемых ими иностранных работников» в соответствие с пунктами данного документа в части запрета, распространяемого на определенные виды экономической деятельности.

Подобные ограничения для мигрантов, работающих в России по патенту, введены во многих регионах страны. Предполагается, что вакантные места займут россияне или граждане стран-участниц Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения).

