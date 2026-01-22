Трамп подписал устав «Совета мира»

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал устав созданного по его инициативе «Совета мира». Документ подписали в общей сложности представители 19 стран. Трансляцию церемонии вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«У нас будет мир во всем мире, и, боже, какой же это был бы великий вклад в историю для всех нас. Каждый человек в этом зале — звезда, иначе вас бы здесь не было», — сказал Трамп во вступительной речи.

«Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим. Мы будем делать это в сотрудничестве с ООН», — заверил президент США.

Церемония подписания прошла на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На ней присутствовали представители стран Ближнего Востока и Южной Америки (Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, Иордании, Косово, Марокко, Монголии, Пакистана, Турции), а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. На сцене вместе с Трампом были представители менее чем 20 стран и ни одного из традиционных западноевропейских союзников США, отмечает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после речи Трампа объявила, что теперь Совет мира — официально международная организация. Затем к Трампу поочередно начали подходить лидеры стран, чтобы поставить свои подписи.