Трамп и Занданшатар подписали соглашение о членстве Монголии в Совете мира

CentralAsia (MNG) -

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас на Ближнем Востоке «царит мир» и повторил свое заявление о так называемом урегулировании восьми конфликтов во время его второй каденции. Кроме того, он добавил, что «еще одна война будет решена совсем скоро».

Президент США сделал это заявление на церемонии подписания соглашения о создании Совета мира, к которому уже согласились присоединиться около 20 стран, включая Монголию. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

«Поздравляю премьер-министра Занданшатар и благодарю Монголию за то, что вы стали членами-учредителями Совета мира. Под руководством президента Трампа это историческое начинание наконец-то принесет мир в Газу», — написал посол США в Улан-Баторе Ричард Буанган на своей странице в X.

Как писало агентство Bloomberg, каждая страна назначается в совет на три года, но президент США намерен продавать постоянное членство в совете за $1 млрд. Эти взносы предназначены для восстановления Газы.

Главные рычаги управления советом будут в руках председателя, первым из которых станет Дональд Трамп. Он же будет утверждать решения в совете, хотя они должны приниматься большинством голосов. Голосования будут проводиться минимум раз в год.

Трамп же заявил, что Совет мира будет престижным органом, способным выполнить то, что не сделала ООН, и хоть будет работать вместе с ней, по его словам, может даже заменить ее.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения