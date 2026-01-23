Монголы заняли второе место на ЧМ по снежной скульптуре в США. Фото

Чемпионат мира по снежной скульптуре проходил с 14 по 17 января в рамках Всемирного праздника снега 2026! Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Монгольская команда «Falcon of Mongolia» во главе с капитаном Говьсайханом Баянмөнхом успешно приняла участие в Чемпионате мира по снежной скульптуре 2026 года, проходившем в Стиллуотере, штат Миннесота, США, и заняла второе место.

«Соединение душ»

Команда Fjordwitches из Канады заняла 1-е место со скульптурой под названием «Соединение душ». Команда из Таиланда заняла 3-е место с работой «Жизнь в рамке».

«Жизнь в рамке»

Помимо Монголии, в отборочных матчах чемпионата мира приняли участие команды из Канады, Дании, Эквадора, Мальты, Индии, Мексики, Великобритании, Литвы, Новой Зеландии, Перу, Швейцарии, Тайваня, Таиланда, Турции и США.

Это изображение монголов передает первобытный дух и эволюцию родео на быках — то, что когда-то начиналось как образ жизни погонщиков скота, превратилось в один из самых захватывающих и опасных видов спорта в мире. Уходя корнями в суровую повседневную жизнь работающих ковбоев, родео на быках вышло далеко за пределы ранчо, став всемирным зрелищем, прославляемым своей интенсивностью, храбростью и традициями.

Эта работа отражает путь от пыльных равнин, где ковбои впервые бросали вызов диким быкам, проверяя свое мастерство и выносливость, до ревущих арен современных соревнований. Сегодня родео на быках особенно популярно в таких странах, как США, Канада, Бразилия и Мексика, где оно стало одновременно культурным символом и профессиональным видом спорта. Каждая линия и текстура в этом произведении искусства говорят об адреналине, опасности и наследии, которые принимают на себя наездники, садясь на быка — не просто ради выживания, а ради славы.

