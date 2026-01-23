Сколько стоит жеребец в Монголии?

Цены на самцов достигают пика в среднем в ₮2.6 млн (примерно $730.34). Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Согласно данным о средних ценах на скот на декабрь 2025 года, опубликованным Национальным статистическим управлением 12 января, цена на лошадей выросла на ₮1.7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает продолжающийся рост стоимости скота.

Данные за прошедший год показывают заметный рост цен и в других категориях животноводства. Цена на соёолон азрага или пятилетних жеребцов выросла до ₮1.3 млн (примерно $365.17), цены на четырехлетних быков увеличились до ₮1.9 млн (примерно $533.71), а цена на барана достигла ₮300 000 (примерно $84.27). Тем временем цены на козлов-самцов подскочили до ₮210 000 (примерно $58.99) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также наблюдались региональные различия в ценах. В декабре 2025 года самая высокая средняя цена на самцов была зафиксирована в аймаке Сухбаатар — ₮2.6 млн (примерно $730.34), а самая низкая — в аймаке Баян-Өлгий — ₮1.35 млн (примерно $379.21).

Помимо цен на скот, выросли и цены на сопутствующее сырье. Средняя цена на коровью кожу длиной более двух метров в декабре 2025 года достигла ₮16 900 (примерно $4.75), что на ₮7 000 (примерно $1.97) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена за килограмм белого кашемира составила ₮113 000 (примерно $31.74).

