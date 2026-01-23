Состоится «Ulaanbaatar Winter Festival 2026»

CentralAsia (MNG) - Департамент туризма столицы в сотрудничестве с компанией Sky Resort LLC организует «Ulaanbaatar Winter Festival 2026» («Зимний фестиваль Улан-Батора 2026») с 31 января по 1 февраля на территории горнолыжного комплекса Sky Resort.

В этом году мероприятие проводится уже в 14-й раз и направлено на развитие специализированного туризма, продление туристического сезона, увеличение числа посетителей в зимние месяцы и поощрение жителей к здоровому и осмысленному проведению досуга. Фестиваль также стремится популяризировать обычаи, традиции и уникальное культурное наследие, поддерживая экстремальные зимние виды спорта и приключенческий туризм.

В рамках фестиваля организаторы планируют провести международный чемпионат по стрельбе из лука по льду, национальный чемпионат по стрельбе из лука по льду, а также чемпионаты города Улан-Батор по сноубордингу, парапланеризму, зимнему регби, горнолыжному спорту и керлингу. Кроме того, будут организованы любительские и семейные эстафетные соревнования по ледолазанию, перетягиванию каната и «Большой тур» среди студентов туристического сектора.

В программу также войдут показательные выступления парапланеристов, представления с участием монгольских собак банхар и соколиной охоты, питание, прокат лыж и саней, а также художественные представления для посетителей.

Ожидается участие более 1000 спортсменов из Улан-Батора и всех 21 аймаков. Кроме того, для участия в фестивале зарегистрировались более 50 спортсменов из Автономного района Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, Республики Бурятия, Республики Калмыкия и Республики Тыва Российской Федерации, а также из Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки.

